Estephanie Suárez, reportera de El Cronista México, galardonada en los premios Rankia.

Estephanie Suárez, reportera de mercados de El Cronista México, recibió el reconocimiento a la Mejor Divulgadora Financiera de México, por parte de Rankia, una comunidad financiera online para aprender a invertir, compartir experiencias y facilitar la toma de decisiones con la mejor información.

Cada año, Rankia hace un reconocimiento al trabajo y la excelencia de profesionales, brokers, plataformas y entidades que marcan la pauta en el sector financiero del país.

La plataforma cuenta con más de medio millón de usuarios registrados en México, y el valor del reconocimiento que este año fue entregado a Estephanie Suárez radica en que son los propios usuarios quienes eligen, a través de una votación abierta a los especialistas más destacados del año en cada categoría.

De acuerdo con Rankia, los premios son un referente dentro del ecosistema financiero mexicano, pues se basa en el reconocimiento directo de una comunidad que sabe lo que busca.

Estephanie Suárez fue la ganadora de la categoría “Mejor divulgador financiero”, donde compitió con influencers como Morris Dieck o Paola Alamontes.

La periodista también produce y presenta El Wrap de la Semana de El Cronista México, un video para redes sociales con lo mejor de la información local del medio de negocios más consultado del mundo.

Su carrera cuenta con más de 10 años de experiencia, con presencia en medios de trascendencia nacional como El Economista, Bloomberg línea y El CEO.

Estephanie Suárez es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y cuenta con una maestría en Finanzas y un diplomado en periodismo por el Tecnológico de Monterrey.

Sus más de 10 años de experiencia se diversifican en periodismo financiero, con cobertura especializada en mercados de renta variable, deuda, derivados, divisas, tipo de cambio e indicadores económicos.

También ha participado como conferencista en instituciones como la UAM y el IMEF Universitario. Además, fue speaker en Latin America Day, realizado en Italia en 2023 y 2024, así como en Rankia Market Experience 2025 y 2026.

Actualmente es conductora del podcast House View de Actinver y forma parte del Consejo de Mujeres Periodistas en GBM.

“Me siento muy feliz y honrada de recibir este premio por el trabajo realizado para acercar a más personas a los mercados financieros y seguir aportando un granito de arena a la educación financiera en México”, dijo Estephanie.