¿Se puede alcanzar el mismo éxito que los clientes multimillonarios de JP Morgan? La respuesta es sí. Lo que pocos saben es que el secreto de los ricos se concentran de un conjunto de hábitos que también están al alcance de quienes no poseen gran riqueza y son relativamente comunes entre las personas exitosas.

Así surge del informe Principal Discussions Report 2025 (Informe de Discusiones Principales), una publicación de J.P. Morgan que explora las perspectivas directas de individuos de alto patrimonio sobre sus motivaciones, estilo de vida y visión.

Para esta edición fueron entrevistados más de 100 empresarios de 28 países, con un patrimonio neto combinado supera los u$s 500 millones. En detalle, argumentaron que son una serie de siete actividades los que deben mantenerse para alcanzar el éxito de forma sostenida.

Estos siete hábitos se componen de ejercicio, la constancia y levantarse temprano, entre otros factores. En todas las entrevistas, los empresarios se mostraron al tanto de la importancia en la gestión del tiempo para realizar estas rutinas diarias.

Asimismo, mencionaron la lectura profunda como una de las maneras más rápidas de construir conocimiento duradero. Muchas personas exitosas de diversos sectores son conocidas por levantarse temprano y valorar la literatura.

El histórico y exitoso inversor de Wall Street, Warren Buffett, reveló por ejemplo que dedica gran parte del día a leer, a menudo entre 500 y 600 páginas. Buffett remarcó que no lo hace como un pasatiempo, sino como una estrategia para acumular conocimiento como interés compuesto y así tomar decisiones informadas y construir ventaja competitiva en las finanzas.

A continuación, estos son los siete hábitos principales que contribuyeron al éxito de las familias más ricas del mundo :

Leer Hacer ejercicio Ser constante Levantarse temprano Priorizar tareas Fijarse metas Dedicar tiempo a la reflexión profunda.

Al ser consultados por las aficiones que más le apasionaban, las actividades al aire libre quedaron en primer lugar. El trabajo ocupó el segundo puesto, mientras que la lectura apareció en séptimo.

Si bien la lectura puede no ser el pasatiempo principal, su valor implica que se considera una disciplina estratégica, un patrón que se acentuará con la relevancia de la IA. En ese sentido, el uso de esta tecnología ya está muy extendido entre los más ricos, ya que casi ocho de cada diez participantes de la encuesta afirmaron usar la IA en su vida personal, y el 69% declaró usarla en los negocios.

Finalmente, los directores ejecutivos también reflexionaron sobre sus propios negocios y reconocieron que el riesgo suele ser una parte natural de la gestión de una empresa. Para ellos, la clave de sus mayores avances han consistido en dejar trabajos estables para iniciar nuevos proyectos o incorporarse a un negocio familiar.