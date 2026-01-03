En esta noticia Pentágono, accionista mayoritario de tierras raras

Donald Trump y Xi Jinping enfocaron su atención en las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos cruciales para la innovación tecnológica: la utilizan desde celulares y autos eléctricos hasta la industria de defensa. Se convirtió en un nuevo terreno de disputa entre China, que domina su cadena de valor, y los Estados Unidos, que las necesitan para producir.

La puja derrama sobre el mercado de capitales: hay empresas y fondos de inversión que se ven favorecidos por el creciente interés de los dos gigantes globales.

Si bien no en la bolsa local no operan activos financieros vinculados a tierras raras, se puede invertir en Cedear que estén relacionados indirectamente a esos commodities.

“En Argentina no hay hoy empresas puras de tierras raras listadas, aunque sí proyectos exploratorios”, aseguró a El Cronista Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

“De manera directa, no existe hoy ningún instrumento con exposición a tierras raras negociable en BYMA. No hay acciones locales, bonos, Obligaciones Negociables, futuros ni Cedear de ETFs que den exposición”, confirmaron desde Inversiones Pergamino.

Moreyra agregó que en el mercado argentino, la exposición es “indirecta”: “No existen instrumentos específicos de tierras raras, pero los inversores pueden acceder vía Cedear a compañías de metales y minería, las cuales pueden ofrecer algo de exposición temática, pero no necesariamente tierras raras”.

Entre ellos, destacó el ETF del oro ($GOLD), el de BHP Group ($BHP), una de las mayores empresas mineras y de recursos naturales del mundo, el de la minera Rio Tinto ($RIO), y el Cedear de Lithium Americas Corp ($LAC).

El menú de opciones se amplía mucho si los inversores tienen cuentas comitentes en los Estados Unidos.

Uno de los instrumentos que sigue más de cerca la cotización de las tierras raras es el ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals (REMX), que está compuesto por 31 acciones, entre ellos Albermarle, China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co. Ltd, Lynas Rare Earths, MP Materials y PLS Group. En 2025, el ETF creció 95%, pasando u$s 39 a u$s 74.

Pentágono, accionista mayoritario de tierras raras

MP Materials fue protagonista del mercado en 2025, cuando en julio el Departamento de Defensa estadounidense invirtió u$s 400 millones para comprar el 15% de sus acciones, volviéndose el accionista mayoritario. La empresa, que opera la segunda mina de tierras raras más grande del mundo en California, utilizará los fondos para expandir su producción doméstica.

“Esta iniciativa se relaciona con el objetivo de reducir la dependencia de China, que actualmente provee cerca del 80% de los elementos de tierras raras utilizados en Estados Unidos. Estos materiales son esenciales para la industria tecnológica y, en particular, para el Departamento de Defensa, que los utiliza en la fabricación de armamento”, escribió Camiso Cisera, columnista invitado de Cohen Aliados Financieros.

En los tres meses que pasaron desde la operación, la valuación de MP Materials se incrementó 155%, alcanzando los u$s 12.500 millones.

“China domina la cadena de valor, especialmente el procesamiento. La disputa comercial hizo que EE. UU impulse una estrategia de diversificación de proveedores por razones industriales y de seguridad estratégica. Al ser un mercado complejo y de tamaño pequeño, los inversores enfrentan alta volatilidad de precios, riesgo regulatorio y desafíos operativos. Para la Argentina, el escenario abre una oportunidad potencial ya que el país cuenta con recursos geológicos identificados”, agregaron desde Inversiones Pergamino.

Moreyra remarcó que el potencial “es alto por la transición energética, tensiones geopolíticas y búsqueda de diversificación de oferta fuera de China”.

“El inversor debe ser consciente de que se trata de inversiones de largo plazo, volátiles y altamente estratégicas. Argentina posee un potencial relevante en tierras raras, con yacimientos identificados en Salta, Jujuy, San Luis, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero. Si bien la explotación a gran escala aún es limitada por infraestructura y capacidad de procesamiento, su carácter estratégico refuerza el interés global”, agregó el especialista.