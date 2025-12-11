En esta noticia Las 10 acciones favoritas de Warren Buffett y cuánto asigna a cada una

Warren Buffett es reconocido en todo el mundo como uno de los inversores más exitosos de la historia. Durante más de seis décadas al frente de Berkshire Hathaway, el empresario nacido en Omaha transformó una fábrica textil en decadencia en un conglomerado de empresas valorado en más de un billón de dólares.

Su filosofía de inversión, basada en los principios del value investing que aprendió de Benjamin Graham, se centra en identificar empresas infravaloradas con fundamentos sólidos , equipos directivos competentes y ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

El enfoque del magnate se fundamenta en no tomar decisiones según las oscilaciones del mercado , con una disciplina férrea que le permitió sortear crisis y burbujas especulativas.

Su estrategia incluye mantener grandes reservas de efectivo cuando las valoraciones son excesivas y desplegar ese capital de forma masiva cuando aparecen oportunidades reales.

Este 2025, a sus 95 años, Buffett anunció que dejará la dirección de Berkshire Hathaway a finales de diciembre y cederá el mando operativo a Greg Abel, su sucesor designado desde hace tiempo.

Sin embargo, este retiro no significa un alejamiento completo: el inversor mantendrá una participación significativa de sus acciones y conserva cerca del 30 % de los derechos de voto para asegurar una transición ordenada.

A medida que se acerca fin de año y Buffett se prepara para dar un paso atrás, los inversores de todo el mundo observan con atención sus últimos movimientos en el mercado, buscando señales sobre qué acciones mantiene en alta estima para estos tiempos de incertidumbre económica global.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el portafolio de Berkshire Hathaway estaba compuesto por 41 activos y alcanzaba un valor de mercado de unos u$s 267.300 millones.

Aunque realizó ajustes significativos, como la venta de más de 41 millones de acciones de Apple , Buffett mantiene su convicción en empresas que entiende profundamente y que cree que demostraron su capacidad de crear valor a largo plazo.

El portafolio muestra una diversificación estratégica que abarca desde tecnología y servicios financieros hasta consumo masivo y energía.

Estas son las diez acciones que Warren Buffett mantiene con mayor peso de cara al cierre del año, junto con el porcentaje que representa cada una.