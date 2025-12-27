Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

El escenario global de las grandes fortunas volvió a moverse en 2025. Impulsados por el avance de la inteligencia artificial, la recuperación de los mercados tecnológicos y el buen desempeño de sectores como telecomunicaciones, energía y consumo, varios de los hombres más ricos del planeta lograron incrementar su patrimonio de forma significativa durante el año.

Aunque el sueño de convertirse en multimillonario es compartido por millones de personas, solo un grupo reducido logra escalar posiciones en el ranking global de riqueza. De acuerdo con datos publicados por Forbes, el listado es dinámico: algunos nombres se mantienen, otros escalan y varios quedan relegados según el desempeño de sus empresas y el contexto económico internacional.

En la recta final de 2025, el foco estuvo puesto en los empresarios que más dinero sumaron en el año, más allá del tamaño total de su fortuna.

Quiénes lideraron el crecimiento de sus fortunas en 2025

Según el ranking anual de Forbes, el mayor salto patrimonial lo protagonizó Elon Musk, quien amplió su riqueza gracias a la suba en la valuación de Tesla y SpaceX. El empresario cerró el año con un patrimonio que superó ampliamente los 700.000 millones de dólares, tras sumar más de 300.000 millones en doce meses.

Elon Musk lidera la lista como uno de los multimillonarios que más dinero acumularon en 2025. (Foto: archivo).

En el segundo escalón aparece Larry Page, cofundador de Google, beneficiado por la expansión de Alphabet y su apuesta por nuevos desarrollos en inteligencia artificial, terminando el año con USD 254.700 millones. Muy cerca quedó Sergey Brin, también cofundador del gigante tecnológico, con una fuerte mejora de su patrimonio en USD 235.100 millones impulsada por el negocio digital.

El peso de la tecnología y la IA

El sector tecnológico volvió a ser determinante. Jensen Huang, CEO de Nvidia, fue uno de los grandes ganadores del año tras el crecimiento récord de la compañía vinculada a chips y soluciones para IA, terminando el año con USD 159.500 millones. En la misma línea se ubicó Larry Ellison, fundador de Oracle, que capitalizó la suba de las acciones de la empresa y marcó uno de los mayores incrementos diarios de riqueza registrados (USD ganó 86.100 millones).

También se destacó Mark Zuckerberg, creador de Meta, cuyo patrimonio creció al ritmo de los ingresos del grupo y de las inversiones en inteligencia artificial aplicada a redes sociales y plataformas digitales.

América Latina y Europa también tuvieron protagonistas

Fuera del eje estadounidense, Carlos Slim fue uno de los empresarios latinoamericanos que más dinero sumó en 2025, apoyado en el desempeño de América Móvil y el mercado de telecomunicaciones regional. Otro nombre relevante fue Germán Larrea Mota Velasco, líder del Grupo México, con negocios en minería y transporte.

Desde Europa, Amancio Ortega, fundador de Inditex, consolidó su crecimiento gracias a la expansión de Zara y a los ingresos provenientes de sus inversiones inmobiliarias, lo que le permitió cerrar el año entre los grandes ganadores.

Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025. (Foto: Pexels)

Un ranking que cambia año a año

El informe deja en claro que el mapa de la riqueza global no es estático. La evolución de los mercados, la innovación tecnológica y las decisiones estratégicas de cada empresario definen quiénes logran ampliar su fortuna y quiénes pierden terreno, en un contexto económico que sigue marcado por la volatilidad y los cambios acelerados.