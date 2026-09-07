El presidente Javier Milei advirtió que el Reino Unido incumple la condición de no operar en el área en conflicto. La declaración se basa en la inminente puesta en marcha del mega proyecto petrolero Sea Lion, de explotación sobre el mar argentino, en el territorio bajo el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

Según los medios británicos, la iniciativa comenzaría a producir en 2028, con una inversión inicial de u$s 2100 millones . El proyecto petrolero offshore que avanza en las aguas en disputa y que promete transformar por completo la economía del archipiélago .

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