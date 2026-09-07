Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, publicó un nuevo informe en el que analiza qué puede pasar con el dólar y los mercados en Argentina, frente a una serie de acontecimientos internacionales.

El especialista planteó que hay cinco eventos que pueden redefinir el comportamiento de los mercados en el mundo: la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y el fin de las hostilidades en Medio Oriente. A esto se le suman tres elecciones importantes, en Brasil, Israel y Estados Unidos.

El especialista advirtió que ve dos grandes problemas en este escenario. Por un lado, el precio elevado del petróleo, que arrastra a la suba a las materias primas agrícolas.

“Esto hace que en Argentina tengamos precios de exportaciones elevados, mejora en los términos de intercambio, suban nuestras exportaciones, tengamos un mayor saldo de la balanza comercial, incremento en la oferta de dólares y el peso apreciado. Mientras sigamos esta dinámica no esperemos una devaluación del peso”, advirtió.

Por otro lado, señaló que “el mundo vive una desaceleración económica, en donde la suba de los combustibles hace que las economías ralenticen su crecimiento” y aumente la tasa de interés.

Como consecuencia, Di Stefano indicó que, en Argentina, la suba de la tasa en Estados Unidos hizo que los bonos en dólares argentinos se estacionaran en rendimientos entre 10% y 11% anual, lo que colocó el riesgo país en la zona de los 500 puntos.

El factor que “atraerá la llegada de dólares y apreciará el tipo de cambio”

Di Stefano explicó que, en este contexto, las empresas que cotizan en bolsa, y en especial las energéticas, “no cuentan con caja suficiente para financiar los proyectos futuros”.

Para el especialista, esas compañías “están con proyectos muy interesantes, pero la caja que generan no es suficiente para financiar los proyectos”, por lo que deberán salir a buscar financiamiento fuera del país.

Esa búsqueda de capital en el exterior es, para Di Stefano, el factor central que puede mover el tipo de cambio en los próximos meses.

“Tendrán que buscar fondos en el exterior, eso atraerá la llegada de dólares y apreciará el tipo de cambio”, afirmó.

El analista extendió el diagnóstico al conjunto del mercado accionario local. “Difícilmente las empresas locales puedan emitir acciones, su evolución está atada al dinero que consigan en el exterior”, explicó.

En ese contexto, Di Stefano describió al índice Merval sin grandes sobresaltos. “Muchas empresas locales muestran un comportamiento lateral, que está lejos de entusiasmar a los inversores deseosos de volatilidad”, señaló.

La “buena noticia” que puede llegar de Brasil: “Volver a...”

El analista sumó un factor externo a la ecuación cambiaria: las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para el 3 de octubre, con eventual segunda vuelta el 25 de octubre.

Si el resultado favorece a Jair Bolsonaro, sostuvo Di Stefano, “llegará dinero fresco a la región”, lo que ayudaría a que en la Argentina baje el riesgo país y suban las acciones locales.