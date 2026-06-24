En esta noticia Liderazgo argentino en biotecnología del agro

Una compañía de biotecnología argentina recibió un reconocimiento internacional en uno de los campos más sofisticados de la economía del conocimiento.

Se trata de Kheiron Biotech, fundada en 2011 por los científicos argentinos Gabriel Vichera y Daniel Sammartino . Desde sus comienzos, la empresa se ocupa de la clonación y edición genética de animales, principalmente los caballos para polo y salto.

En 2013, lograron clonar su primera yegua de polo -a la que llamaron Silvina Luna- por primera vez en la historia. Desde entonces, se convirtieron en una de las compañías destacadas del sector y continúan dando vida a embriones equinos editados genéticamente listos para competir. Los editados genéticamente hasta ahora son cuatro.

Por todo lo anterior, una delegación de alto nivel del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) puso la lupa sobre esta empresa argentina, ubicada en San Antonio de Areco, que trabaja en conjunto con Doña Sofía Genética.

Fue una visita que formó parte de una misión oficial encabezada por Luke Lindberg, subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, en el marco del acuerdo bilateral firmado entre ambos países en febrero de 2026.

Diego Nasello

Liderazgo argentino en biotecnología del agro

En los últimos años, la Argentina reforzó su liderazgo en biotecnología aplicada al agro. La industria ya genera ventas anuales por más de u$s 1300 millones y exportaciones cercanas a los u$s 216 millones.

Dentro de ese escenario, Kheiron Biotech logró destacarse por su tecnología que busca reproducir, de manera controlada, cambios que podrían producirse naturalmente a través de generaciones de selección genética.

“Estamos muy entusiasmados con lo que Estados Unidos y Argentina están haciendo y seguirán haciendo en el futuro. A través de nuestro acuerdo buscamos avanzar hacia un estándar más global que ayude a proteger la propiedad intelectual en genética y potenciar estos esfuerzos en Argentina”, sostuvo Luke Lindberg, Under Secretary del USDA para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, durante la recorrida por las instalaciones de la empresa.

Edward Newbum, asesor senior de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA Diego Nasello

Para Sammartino, otro de los fundadores, la elección de la firma como una de las paradas de la misión oficial significa una validación internacional del trabajo realizado. “Que el USDA haya elegido Kheiron como parte de su visita a la Argentina dice algo sobre el lugar que ocupa nuestra biotecnología en el mundo. Creemos que el mejoramiento genético de precisión representa el futuro del progreso genético”, afirmó.

Uno de los hitos recientes de la compañía fue obtener de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) la clasificación de estos ejemplares como organismos no regulados. Esto significa que no son considerados Organismos Genéticamente Modificados (OGM), por lo que pueden circular libremente en la naturaleza.