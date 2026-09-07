La inteligencia artificial ya forma parte de la experiencia de compra en Coto Digital, el supermercado online que busca simplificar la forma en que los usuarios encuentran productos, promociones y recomendaciones. A través de un nuevo buscador con IA, los clientes pueden realizar consultas en lenguaje natural y obtener resultados más precisos, personalizados y relevantes.

La propuesta apunta a que comprar online sea una experiencia más fácil, más asistida y, sobre todo, de mayor calidad. En lugar de depender de búsquedas exactas por palabras clave, la plataforma interpreta lo que el usuario necesita y lo acompaña durante todo el proceso de compra.

Buscador con IA: cómo funciona la nueva herramienta de Coto Digital

La principal novedad es un buscador inteligente capaz de comprender consultas tal como las formularía una persona. Esto significa que los usuarios pueden escribir frases completas como “qué necesito para una cena italiana” o “mostrame las promociones de esta semana”, y recibir respuestas adaptadas a su búsqueda.

Gracias a la inteligencia artificial, la comprensión del contexto, las búsquedas conversacionales y los resultados personalizados, la experiencia se vuelve mucho más intuitiva que en los buscadores tradicionales. El objetivo es que encontrar productos requiera menos tiempo y esfuerzo.

De esta manera, los clientes pueden encontrar productos de forma más fácil, asistida y eficiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el sistema aprende de cada interacción para ofrecer respuestas cada vez más relevantes, generando una experiencia de compra más fácil y eficiente.

Compras online personalizadas según los gustos de cada cliente

El buscador no solo entiende qué busca el usuario, sino también cómo compra. Para ello, utiliza información relacionada con compras anteriores, preferencias de consumo, hábitos de compra y productos frecuentes.

De esta manera, si una persona suele elegir determinadas marcas o categorías, el sistema puede priorizar esas opciones y mostrar recomendaciones alineadas con sus intereses. Esto permite acceder a resultados más precisos y facilita el descubrimiento de productos y ofertas relevantes.

La personalización también ayuda a resolver uno de los desafíos más comunes del ecommerce: la sobrecarga de opciones. Al filtrar y organizar la información según cada perfil, la compra se vuelve más simple, más rápida y con una mejor calidad de navegación.

GlorIA: la asistente virtual que acompaña cada compra

Dentro de este ecosistema digital aparece GlorIA, la asistente virtual impulsada por inteligencia artificial que complementa las funciones del buscador y brinda ayuda en tiempo real.

Entre sus principales capacidades, puede sugerir recetas, armar listas de ingredientes, agregar productos al carrito, consultar promociones bancarias y brindar información sobre sucursales. Todo desde un único punto de contacto.

Más que responder consultas, GlorIA actúa como una guía durante la compra, transformando la experiencia en un proceso más asistido, más práctico y más eficiente para los usuarios.

Más tecnología para mejorar la experiencia de compra

La estrategia de innovación de Coto Digital también incluye herramientas complementarias como una calculadora de frigorías, un comparador de televisores y sistemas de recomendaciones personalizadas.

Estas soluciones tienen un objetivo común: ayudar al consumidor a tomar mejores decisiones y acceder a información útil de manera sencilla. La combinación de innovación tecnológica, personalización, automatización y atención inteligente busca elevar la calidad de la experiencia online.

Con estas incorporaciones, Coto Digital apuesta a un modelo de compra donde la tecnología no solo agiliza procesos, sino que también acompaña al consumidor en cada paso. El resultado es una experiencia más fácil, más asistida y con mayor calidad, adaptada a las necesidades de cada cliente.