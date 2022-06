Robert Toru Kiyosaki, el empresario e inversor estadounidense, alertó, a través de su cuenta de Twitter, sobre la posibilidad de una caída épica del mercado, una hiperinflación e incluso una depresión económica.

La elevada inflación no es solo un problema de Argentina. Algunos países del primer mundo, como Estados Unidos, que cuenta con la economía más grande y desarrollada, también están atravesando por cuestiones similares.

La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos en abril de 2022 ha sido del 8,3% , 2 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 3,7%, según el sitio web "Datos Macro".

En este contexto, el autor de "Padre Rico, Padre Pobre" considera que es la oportunidad ideal para adquirir a "precios de descuento" oro, plata, Bitcoin e incluso productos para el hogar, como papel higiénico. ¿Cuáles fueron sus principales recomendaciones?

Los 6 consejos infalibles del autor de "Padre rico, padre pobre" para sobrevivir en un mundo convulsionado

"Palabras de sabiduría. 'Tus beneficios se obtienen cuando compras, no cuando vendes'.

El precio del bitcoin se está desplomando. Grandes noticias. Compré bitcoin a u$s 6000 y u$s 9000. Compraré más si y cuando el bitcoin pruebe los u$s 20.000 dólares. Se acerca el momento de enriquecerse. La plata es la mejor ganga hoy. La plata sigue un 50% por debajo del máximo".



¿TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Acabo de comprar 2.500 águilas de plata estadounidenses en 5 cajas verdes. ¿Por qué la plata? El oro ya ha subido. El Bitcoin todavía está demasiado alto. La plata está un 50% por debajo de su máximo histórico y es un metal industrial, además de dinero. Compro plata porque es líquida y se puede gastar sin el control del gobierno"

"¿TIENES UN PLAN B?"

Estamos en la MAYOR BURBUJA de la historia del mundo. Burbujas en acciones, bienes raíces, materias primas y petróleo. ¿FUTURO? Posible DEPRESIÓN con HIPERINFLACIÓN. Mi PLAN B: ser empresario, mantenerse fuera de la bolsa, crear activos propios, usar la deuda como dinero, ahorrar oro, plata, bitcoin, armas."

BIDEN Y LA FED quieren INFLACIÓN para pagar trillones de deuda.

LA MEJOR INVERSIÓN puede ser abastecerse de productos que siempre usarás como papel higiénico, bolsas de basura, productos enlatados, alimentos congelados, oro, plata, bitcoin



El Bitcoin se hunde. Grandes noticias.



Como dije en tuits anteriores, estoy esperando a que el bitcoin se estrelle en los u$s 20.000. Entonces esperaré a que toque fondo, que podría estar en u$s 17.000 Una vez compruebe que el bitcoin ha tocado este fondo, llenaré mi camión hasta los topes. Las caídas son el mejor momento para hacerse rico.

Los mercados alcistas hacen que los inversores estúpidos parezcan inteligentes.

Los mercados bajistas convierten a los inversores estúpidos en perdedores y a los inversores inteligentes en ganadores'. Los mercados se están derrumbando . Es hora de que los inversores inteligentes se conviertan en ganadores muy ricos. Cuídense.