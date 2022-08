"Les ganó a todos": Warren Buffett apostó por esta acción y ahora es su caballo de batalla

Warren Buffett no para de generar grandes ganancias. La inversión que hizo de una petrolera en 2019 le está otorgando grandes dividendos tras una fuerte suba de sus acciones.

Esto se produce en un contexto favorable para Occidental Petroleum (OXY), que superó esta semana las estimaciones de ganancias e ingresos ajustados del segundo trimestre, beneficiándose de precios más altos del petróleo. De esta manera, la compañía anunció una reanudación de un programa de recompra de acciones.

Según información del mismo balance, la petrolera registró una utilidad neta atribuible a los accionistas comunes para el segundo trimestre de 2022 de u$s 3560 millones o u$s 3,47 por acción en comparación con una pérdida de u$s 97 millones o u$s 0,10 por acción en el año anterior .

A su vez, las ventas totales para el trimestre fueron de u$s 10,7 mil millones por encima de los u$s 6,01 mil millones del año anterior. Los analistas esperaban ingresos de 10.260 millones de dólares para el trimestre.

CUÁNTO GANÓ Y CÓMO HABÍA INVERTIDO WARREN BUFFETT

Sucede que Berkshire Hathaway, compañía que dirige el "Oráculo de Omaha" desde hace casi 60 años, adquirió a inicios de este año 91,2 millones de acciones del gigante petrolero Occidental Petroleum (NYSE:OXY), las cuales tenían un valor de u$s 5100 millones.

Tras ocupar un lugar marginal en la cartera pública de acciones de Berkshire, Occidental se ubica en el séptimo lugar en el listado de empresas ordenadas según la valorización de mercado.

La tenencia de acciones de Berkshire Hathaway. Apple (AAPL) es la primera mientras que Occidental Petroleum (OXY) se ubica en el séptimo lugar.

Berkshire Hathaway ahora tiene una participación del 19,5% de la petrolera. En el caso de aumentar un 0,5% esta tenencia, la empresa de Buffett podría reportar potencialmente su parte proporcional de las ganancias de Occidental. Esto implicaría que, a través del método contable de participación, las ganancias anuales de la empresa financiera podría aumentar miles de millones de dólares más en sus balances.

BUFFETT Y UNA APUESTA AL LARGO PLAZO

Cabe destacar que esta nueva victoria de Buffett no se da de la forma tradicional que tiene de hacer negocios -la cual consta de comprar acciones de empresas con alta capacidad de revalorización y retenerlas hasta conseguir un beneficio interesante.

En el caso de Occidental Petroleum, el acuerdo por la compra de acciones se realizó mediante la entrega de un préstamo por u$s 10.000 millones que la empresa utilizó para adquirir Anadarko -una compañía de hidrocarburos- en el año 2019 por u$s 38.000 millones.

Warren Buffett, director de Berkshire Hathaway.

El acuerdo para prestar el dinero incluyó una cláusula de compra de acciones preferentes por parte de Berkshire que requería que Occidental pague dividendos del 8% anual -lo que equivale a u$s 200 millones cada trimestre tomando como base el dinero prestado-.

Y mientras que en ese momento parecía una apuesta absurda al largo plazo -principalmente porque el mundo parecía ir hacia el desuso del petróleo en pos de energías más sustentables-, Buffett aseguró que confiaba más en el mercado petrolero del futuro que el actual.