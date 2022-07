Inflación alta: Warren Buffett recomienda estos 3 Cedears para ganarle a la crisis

Warren Buffett es considerado por muchos como uno de los mejores inversores de la historia. Berkshire Hathaway, la sociedad financiera que preside desde hace más de 60 años es hoy una de las empresas con mayor valorización de mercado.



Inclusive, al momento de asumir Buffett, Berkshire era una empresa enfocada en el mundo textil, un perfil diametralmente distinto que el enfoque que mantiene en la actualidad. Esa transición se consolido en el tiempo a pesar de las vicisitudes de la economía estadounidense y global.



Warren Buffett y Elon Musk se pelean por dominar un sector clave de la economía argentina



FT: la disparada de la inflación en Estados Unidos indica que se acercan tiempos difíciles para los mercados emergentes



Así, el oráculo de Omaha, uno de los tantos apodos por el que se lo conocen a Warren Buffett, consiguió superar las circunstancias y a perfeccionar las estrategias ante escenarios como el actual, caracterizado principalmente por una inflación elevada generalizada y los riesgos de recesión global.

CÓMO PROTEGERSE DE LA INFLACIÓN, SEGÚN WARREN BUFFETT

En 2009, en una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, al final de la Gran Recesión, Buffet afirmó que una de las mejores formas para protegerse contra la inflación es siendo propietario de "un negocio maravilloso ".



Esto último se debe a que, pase lo que pase con el valor del dólar, el producto del negocio seguirá teniendo demanda.



El mítico inversor de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

"Si eres dueño de la compañía Coca-Cola, obtendrás una parte determinada del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años para tu producto y no hace ninguna diferencia", destacó Buffet y añadió que las personas continuarán pagando por los productos que son de su interés.



3 acciones claves para luchar contra la inflación

El mítico inversor de Berkshire Hathaway suele aplicar también dos normas fijas al momento de escoger las empresas en donde invertir en tiempos de alta inflación:

Que puedan subir precios con flexibilidad; y que pueda asumir negocios sin gastar en exceso.

Un reporte de MoneyWise, relevado por el sitio Investing.com, dio a conocer cuáles son las acciones que cumplen con este par de requisitos en el portafolio de Berkshire:



American Express (AXP)

Tiene poder de fijación de precio. El año pasado aumentó su tarifa anual de la tarjeta Platinum de u$s 550 a u$s 695. Además, se beneficia directamente en un entorno inflacionario.

American Express es el quinto título en el portafolio de Berkshire Hathaway, con 151.6 millones de acciones, con un valor de unos 21.000 millones de dólares.

APPLE (AAPL)

Es una de las empresas que podría tener un mayor margen de maniobra para transferir costos a sus productos, sin que suponga una caída en las ventas. Y Buffett siempre le apuesta a aquellas empresas que producen bienes de utilidad.

Aunque está entre las tecnológicas de alto y rápido crecimiento, sigue siendo una de las preferidas del inversionista. Apple es la que tiene mayor participación en la cartera de Berkshire, con alrededor de 40%.

Las principales acciones de la cartera de Berkshire Hathaway.

CHEVRON (CVR)

La alta inflación está impulsada en gran parte por los altos precios de la energía, y en general al sector petrolero le suele ir bien en tiempos de inflación. Se ha disparado desde la pandemia, por mayor demanda y la guerra en Ucrania, y es de por sí el producto básico más comercializado a nivel mundial.

No en vano, Berkshire pasó de tener u$s 4.500 millones en acciones a fines de 2021, a u$s 25.900 millones en marzo.

Extra: COCA-COLA (KO)

Si bien la alta inflación provoca una política monetaria restrictiva que en algunos casos puede incluso generar una contracción de la economía o por lo menos desaceleración, hay negocios resistentes a las recesiones, como Coca-Cola. En los últimos meses, esta acción resultó uno de los activos de mayor crecimiento frente a la incertidumbre de los activos de renta variable.

A su vez, esta empresa tiene diversificación geográfica gigante. Al mantener ventas en más de 200 países también diversifica los riesgos de cada economía.