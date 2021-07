Las grandes tecnológicas de EE.UU. valen hasta siete veces más que el PBI argentino

Gracias al importante rally en las acciones del sector tecnológico, la capitalización de mercado de estas compañías se disparó en el último año. El Nasdaq 100 acumula una suba desde marzo de 2020 del 120% permitiendo que el valor de mercado de grandes compañías como Apple, Microsoft y Facebook tengan un valor de mercado superior al PBI de algunos de los países más importantes del mundo.

El impresionante bullmarket de las acciones americanas ha tenido a las tecnológicas como grandes protagonistas. Mientras que el S&P 500 subió 96% desde marzo de 2020 hasta la actualidad, las acciones del sector tecnológico han tenido en su gran mayoría una dinámica aún mejor.

El Nasdaq 100, con las 100 compañías tecnológicas más importantes de EE.UU. evidencia una suba del 117% hasta la actualidad. Microsoft acumula una ganancia de 111% desde marzo de 2020 mientras que Facebook y Apple registran subas respectivas de 139% y 156%.

Semejante escenario alcista para las acciones permitió que el tamaño de estas compañías crezca en igual proporción.

La capitalización de mercado de Apple más que se duplicó desde marzo a la fecha, pasando de poco más de u$s 1 billón a los actuales u$s 2,39 billones.

Misma dinámica tuvo Amazon que se ubicaba en niveles de u$s 900.000 millones de valor de mercado en marzo de 2020 a los actuales u$s 1,7 billones, Facebook pasó de u$s 600.000 millones en el peor momento de la pandemia a u$s 1 billón actualmente. Google muestra una capitalización de mercado actuales de u$s 1,8 billones mientras que Microsoft suma u$s 2,1 billones.

Comparando market cap con PBI

El portal financiero Visual Capitalist hizo un estudio que compara el valor de mercado de las gigantes tecnológicos con el PBI de distintos países para visualizar la magnitud de las grandes tecnológicas de EE.UU.

Con un market cap actual de más de u$s 2,4 billones de Apple, esto representa un 20% más que el PBI de, por ejemplo, Italia que es de u$s 2 billones, un 33% el PBI de Brasil que es u$s 1,8 billones, o un 41% más que el producto bruto interno el de Canadá o Rusia, de u$s 1,7 billones cada uno.

Corea del Sur tiene un PBI de u$s 1,6 billones, por lo que ubica a Apple con un valor de mercado un 50% más que el país asiático. Apple vale un 7% más que todo lo que genera en un año Australia o España mientras que el valor de mercado del gigante tecnológico es más del doble que el PBI de Indonesia, que tiene 270 millones de habitantes.

Dado que el PBI de Argentina es u$s 350.000 millones, esto implica que el valor de mercado de Apple es casi siete veces el tamaño de nuestra economía.

Misma comparación se podría hacer si se toma a Microsoft. Con un valor de u$s 2,1 billones, actualmente, el valor de mercado del gigante tecnológico es un 16% mayor que los U$S 1,8 billones que suma el PBI de Brasil, o 23% más que los u$s 1,7 billones de Canadá o Rusia.

Microsoft vale 31% más que el PBI de Corea de Sur, un 50% más que el PBI Australia o España, un 61% más que todo lo que produce México y es más del doble que el PBI de Países Bajos.

A un valor de u$s 2,1 billones, Microsoft es seis veces el tamaño del PBI de la Argentina.

Por último, tomando a Facebook como ejemplo, vemos que el valor actual de la red social es de u$s 1 billón, similar al PBI de Países Bajos. Sin embargo, el market cap de Facebook es un 31% mayor que el PBI de Arabia Saudita, un 42% más que el de Suiza, 85% más que el de Tailandia, y 88% mayor que el de Bélgica o Suecia.