En esta noticia El riesgo del “atraso cambiario”, según Bossio

Diego Bossio, titular de la consultora Equilibra, afirmó que el dólar debería ubicarse en torno a los $ 1700 , y fundamentó esa cifra en dos indicadores concretos.

Según el economista, el primero de esos indicadores es el promedio histórico del tipo de cambio real actualizado a valores actuales. El segundo surge de los propios parámetros del acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que implícitamente proyecta un nivel cambiario levemente superior.

"Hay dos indicadores: uno es una serie de largo plazo actualizado a precios de hoy y te da que el promedio histórico está en $ 1700 , exacto. Y los números que surgen del acuerdo con el FMI, que también deduce un tipo de cambio, está un poquito por arriba de eso", señaló Bossio este viernes en una entrevista en Cuentas Claras, por El Cronista Stream.

El riesgo del “atraso cambiario”, según Bossio

Para Bossio, el atraso cambiario lesiona directamente la actividad productiva del país . “Cuando vos tenés un tipo de cambio tan apreciado y con perspectiva de apreciación cambiaria (...) evidentemente eso lesiona la actividad productiva de la Argentina. Encarece las exportaciones, abarata las importaciones”, explicó.

El exdirector de ANSES durante el gobierno kirchnerista también apuntó contra la política de acumulación de reservas del Banco Central, que calificó como insuficiente.

“Las reservas netas negativas de la misma metodología con el año, los repos y demás, es básicamente que las reservas netas negativas están en orden de 10.000, 11.000 millones”, indicó.

Bossio precisó que, si bien el Banco Central acumuló reservas durante el año en curso, la posición neta continúa en terreno negativo. “Es verdad que este año se acumuló reservas, pero todavía siguen en terreno negativo”, afirmó.

A eso sumó otro dato que consideró preocupante: la demanda de dólares sigue siendo elevada. “La demanda de dólares es creciente porque la gente tiene temor y se refugia en el dólar”, sostuvo. Estimó que esa acumulación asciende a unos 2.000 millones de dólares mensuales.

DIEGO A. RIVAS

En ese marco, Bossio retomó los planteos del exministro Domingo Cavallo como respaldo a su diagnóstico. “Lo está diciendo Cavallo, de alguna manera, es ‘liberen el tipo de cambio, que acumulen más reservas’(...) lo está diciendo de otra manera con otro enfoque pero con la misma lógica", señaló.

El economista reconoció avances en el proceso de estabilización pero insistió en que no es momento de cantar victoria.

“Todavía no cantemos victoria. Pasaron meses de gobierno, en el último mes tuvo 2,1% de inflación, menos de lo previsto”, dijo, y recordó que en el gobierno de Carlos Menem “en 30 meses la inflación había bajado del 22% al 0,7%”, es decir, un tercio de la actual.

Por último, Bossio caracterizó la situación como “dos economías” que conviven en Argentina: por un lado, los sectores exportadores de punta como Vaca Muerta, la minería y el agro; por el otro, la industria, las pymes y el consumo interno, que enfrentan dificultades crecientes.

“Conviven estas dos cosas, convive Vaca Muerta con San Miguel del Monte”, sintetizó. Y agregó que la mora en tarjetas y en fintechs está en récord, lo que definió como “un default de la familia”.