El economista Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, advirtió que las reservas del Banco Central (BCRA) siguen en niveles insuficientes y que la volatilidad cambiaria representa el principal riesgo para la economía de cara al año electoral 2027.

En una entrevista con Modo Fontevecchia, el economista habló también sobre la desaceleración inflacionaria, el estancamiento del nivel de actividad y el impacto del endeudamiento de las familias sobre el consumo interno.

Qué pasará con la inflación, según Vasconcelos

Vasconcelos evaluó positivamente la desaceleración inflacionaria de abril. “Lo bueno es que se está dando sin necesidad de que el Gobierno suba las tasas de interés. Las de cortísimo plazo hace tres meses que están en el 20% anual, aproximadamente, y no fue necesario apretar el torniquete monetario para que esta desaceleración ocurra", evaluó.

El investigador estimó que el dato de inflación de mayo podría ubicarse entre 2,1% y 2,3%, en línea con el índice de la Ciudad de Buenos Aires, y anticipó que para junio “tampoco se espera un rebote”.

Al ser consultado sobre si la inflación podría llegar a un dígito mensual en primavera, Vasconcelos fue cauto: “El Gobierno debería darse por satisfecho si hubiera un par de meses con una inflación en torno al 1,5 o 1,7 mensual. Exigir más implicaría endurecer condiciones de la política fiscal y monetaria que no son convenientes en este momento".

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Vasconcelos advirtió sobre un “cisne negro” en la economía

El economista describió que el centro de gravedad del crecimiento 2025 se desplazó hacia sectores con sesgo exportador. “Este año la economía apunta a un crecimiento modesto de entre el 2,5 y el 3% anual, muy desplazado hacia actividades como minería, hidrocarburos y agroindustria“, explicó.

Vasconcelos identificó al endeudamiento de las familias como un “cisne negro para el consumo”. “El endeudamiento de las familias hoy, para aquellas que quieren cumplir, que se resisten a entrar en los índices de morosos, es un elemento importante del gasto mensual“, precisó.

El investigador trazó un paralelismo entre la expansión del crédito en el segundo semestre de 2024 y la situación actual. “El crédito en ese período se incrementó en términos reales, por encima de la inflación, un 40%. Ese alivio en realidad todavía lo estamos pagando“, indicó.

Respecto de la recuperación posible, Vasconcelos fue categórico: “En ningún caso vamos a poder tener algún ‘boom’. Va a ser una recuperación gradual, lenta y costosa“, proyectó, y mencionó además el rol de las apuestas digitales y el crédito por celular como factores que profundizaron el endeudamiento.

El dólar, el riesgo central de 2027

Vasconcelos analizó también el impacto cambiario en el consumo. El economista presentó un cálculo preciso: “cada 500 millones de dólares que en un mes se van al colchón, la retracción de la demanda es equivalente al 2,4% de los salarios pagados ese mes".

El investigador aclaró que ese cómputo incluye a formales, informales, jubilados y beneficiarios de planes sociales. El dato ilustra la magnitud con que una corrida cambiaria podría drenar el poder adquisitivo de la economía en apenas semanas.

“Las reservas del Banco Central han mejorado pero todavía se encuentran en niveles muy bajos para que eso sea un garrote para disuadir compras de dólares a aquellos que quieran comprar dólares por el año electoral”, advirtió Vasconcelos, marcando una fragilidad cambiaria de cara a 2027.

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El economista subrayó que Argentina presenta una particularidad estructural frente al resto de la región. “Argentina es diferente, por su bimonetarismo, es diferente al resto de los países de la región”, afirmó, y contrastó la situación con Brasil, donde las tensiones políticas se manifiestan en la bolsa y no en el precio del dólar.

“En Brasil, si hay expectativas más optimistas o más pesimistas sobre las empresas, la rentabilidad, se reflejan en la bolsa o se reflejan en alguna retracción del consumo, pero no se reflejan en subas inauditas del precio del dólar“, comparó Vasconcelos, marcando la diferencia con el caso argentino.

El investigador señaló que el escenario de 2027 dependerá de tres factores: las expectativas políticas, el nivel de reservas y la percepción de la propia población.

“El tema de 2027 va a estar más dependiente de expectativas políticas, el nivel de reservas que tenga el Banco Central para frenar corridas y la propia expectativa de la gente”, resumió.