La Bolsa local ofrece otra oportunidad: acciones que cotizan por debajo de los $ 10.000 y, al mismo tiempo, mantienen niveles elevados de volumen operado y un potencial de suba. No se trata solo de precios bajos en términos nominales, sino de papeles con liquidez suficiente como para canalizar flujos y capturar movimientos de mercado sin fricciones y que además se encuentran a la espera del lanzamiento del primer ETF del mercado argentino. Dentro de ese universo, cinco nombres concentran hoy el foco: Aluar (ALUA), Edenor (EDN), Metrogas (METR), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4). Todas combinan precios accesibles con profundidad de mercado, un dato clave en un contexto donde el inversor prioriza capacidad de entrada y salida rápida sin resignar potencial de recorrido. El denominador común no es casual. Cuatro de las cinco pertenecen al sector energético, que se consolidó como el principal driver del equity argentino en el actual contexto. La recomposición tarifaria, la normalización de márgenes y el reordenamiento macro empiezan a reflejarse en balances y expectativas. En paralelo, la dinámica internacional, con el petróleo como variable sensible, agrega volatilidad, pero también oportunidades. En ese esquema, Pampa aparece como el jugador más diversificado y con mayor exposición a resultados, mientras que Edenor y Metrogas capturan el upside de un negocio regulado que viene de años de atraso. TGNO4, en tanto, se posiciona como una apuesta más directa a la infraestructura gasífera. Por fuera del bloque energético, Aluar suma exposición a commodities industriales y al ciclo global, lo que le da un driver distinto dentro del grupo. El punto no es solo que sean “baratas”. En un mercado más selectivo, la combinación de liquidez, narrativa sectorial y catalizadores concretos empieza a pesar más que el precio en sí. En ese cruce, estas cinco acciones aparecen como las principales candidatas dentro del segmento sub-$10.000 para capturar un eventual tramo alcista. Al respecto, Fernando Ibarra, analista financiero en Emerald Capital, dijo a El Cronista que YPF es el principal vehículo para capturar Vaca Muerta. Explicó que la Argentina será exportador neto de energía, por lo que hoy el sector energético ya mostró una mejora importante, “impulsado tanto por factores locales como por el contexto internacional del petróleo. Sin embargo, YPF sigue es el vehículo más líquido y representativo del S&P Merval”. Y es que si bien el precio a hoy de la acción de YPF es de $ 63.275, como anticipó El Cronista, el Directorio de YPF avanza con una medida clave para mejorar la liquidez y el acceso de inversores con un split accionario que reducirá el valor nominal de $10 a $1 por acción. La iniciativa, que será tratada en la asamblea del 30 de abril, implica que por cada acción actual se emitirán 10 nuevas. El objetivo es claro: “popularizar” el papel y facilitar su operatoria en el mercado. Con este desdoblamiento, y tomando precios actuales, la acción pasaría a cotizar en torno a los $6.000, un nivel más accesible que podría ampliar la base de inversores sin alterar el valor económico de la compañía. Por su parte, Gastón Lentini, asesor de inversiones, fue más allá de los papeles locales. “Ecogas es una compañía surgida de la fusión de varias distribuidoras de la industria gasífera. Recientemente fue promovida al panel líder por volumen operado, lo que mejora su visibilidad y liquidez. Cotiza por debajo de los $ 3200 y tiene una presencia clave en la distribución de gas en Cuyo y parte del centro del país”, advirtió. A nivel corporativo, combina una política activa de recuperación fiscal, con reclamos a la AFIP por percepciones indebidas, con un historial de dividendos superiores al 10% anual, “lo que la posiciona como un papel atractivo en términos de flujo!, aseguró Lentini. También mencionó a BYMA que representa un perfil más conservador dentro del mercado. “Es la infraestructura sobre la que opera el sistema bursátil argentino, por lo que su negocio crece con el volumen transaccionado”, advirtió. Para Lentini, bajo la presidencia de Claudio Zuchovicki, la compañía mantiene una estrategia defensiva, “con una cartera de activos mayormente invertida en bonos del Tesoro de EE.UU., priorizando liquidez y resguardo de capital. Su acción se mantiene por debajo de los $ 350”. En el plano internacional, Amazon aparece como una oportunidad dentro del segmento tecnológico. “Su Cedear ronda los $ 2400 y, si bien viene golpeada junto al resto del sector, en parte por los temores asociados al avance de la inteligencia artificial, se trata de una compañía que ya atravesó múltiples crisis globales. Su modelo de negocio exige fuertes inversiones de capital, pero históricamente esos ciclos terminan traducidos en saltos de valor cuando los proyectos maduran”, aseveró el experto. Lentini también mencionó a Netflix que mantiene una dinámica de crecimiento sostenido en suscriptores y tiene un catalizador inmediato: “La presentación de resultados esta semana. Con un Cedear en la zona de $ 3100, el papel luce interesante, aunque la estrategia más prudente pasa por esperar el balance y evaluar con mayor información el ritmo de crecimiento esperado antes de tomar posición”, dijo. Por último, Lentini destacó a Alphabet que también se vio afectada por la corrección del sector tecnológico en medio de la disrupción que generan los desarrollos en inteligencia artificial. Sin embargo, con un Cedear en torno a los $ 8.100, se mantiene como una puerta de entrada a una compañía de primer nivel global. Para perfiles que buscan iniciarse en renta variable, representa una forma de “exponerse a tecnología con fundamentos sólidos, aun en un contexto de transición para el sector”.