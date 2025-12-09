En esta noticia El dólar no es una variable aislada: los dos pilares claves, según Melconian

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sugirió que el debate sobre el régimen de bandas cambiarias carece de una visión de conjunto.

En una entrevista por Ahora Play, el economista compartió su mirada sobre la coyuntura económica en la Argentina y advirtió sobre la brecha existente entre los éxitos macroeconómicos que celebra el Gobierno y la realidad que atraviesan las PyMES y el consumo masivo .

Por un lado, destacó que el 25% del PBI muestra números positivos vinculados a los sectores extractivos como el agro, la energía, el petróleo y la minería, que tracciona hacian arriba. Sin embargo, advirtió otro escenario en rubros estratégicos como industria, construcción y comercio.

“Tenés un 30% o 40% que está abajo”, precisó e ilustró la situación con testimonios de empresarios PyME que le aseguran estar viviendo “el peor noviembre” de su historia, incluso por debajo de lo experimentado durante la pandemia y la crisis de 2001.

Melconian señaló que muchas industrias clave (textil, calzado, metalmecánica) no solo sufren por la apertura de importaciones, sino principalmente porque el consumidor no tiene plata.

“No confundamos oferta con demanda. No solo se funde por la importación, que es el tema de la oferta, sino que el producto de la importación tampoco vende”, marcó, con foco en la caída del poder adquisitivo como factor determinante.

Melconian fue tajante al señalar que discutir el tipo de cambio o la continuidad de las bandas es un enfoque incompleto. A su entender, un régimen cambiario exitoso se apoya en dos pilares que exceden al precio de la divisa norteamericana: la acumulación de reservas y una medición sostenible de deuda.

“Lo monetario tiene que ser con la remonetización de la economía”, añadió. Sin estos elementos, opinó, cualquier modificación en la cotización (como ampliar las bandas) es simplemente instrumental y no resuelve el problema de fondo.

Por último, advirtió sobre el error de creer que las reformas estructurales (como la laboral o la tributaria) son las que sacarán al país de la recesión actual. Para él, son condiciones necesarias, pero no suficientes ni inmediatas, advirtió a poco del comienzo de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, donde se espera aprobar el Presupuesto 2026 y un ambicioso paquete de medidas.

Y refutó la tesis de que bajar impuestos puede mostrar resultados en el corto plazo. “Bajame los impuestos para que crezca... No, primero tiene que crecer la economía para que yo te pueda bajar los impuestos”, cerró.