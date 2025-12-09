La Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial fue aprobada por el Congreso

Los dos gobernadores que se bajaron de Provincias Unidas: qué le exigen a Milei

En esta noticia Qué tratará el Congreso en sesiones extraordinarias

Tal como ya había adelantado, el Gobierno oficializó este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso , dónde espera aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas profundas que propone.

La convocatoria legislativa se realizó a través del Decreto 865/2025 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En base a este, las sesiones extraordinarias se extenderán desde mañana miércoles hasta el 30 de diciembre, lo que le da al Gobierno menos de un mes para negociar y aprobar las normas clave que propone para la segunda parte de su gestión.

El oficialismo confía en que la nueva conformación del Congreso tras las elecciones legislativas de octubre, con la primera minoría en Diputados, le facilite el trabajo.

Sin embargo, deberá negociar con los bloques dialoguistas para que salgan las normas. Entre estos, se cuenta a los legisladores vinculados a los gobernadores más cercanos al Gobierno.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

En este sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene tejiendo desde su asunción una red de “apoyo” a las reformas de Milei por parte de las jurisdicciones aliadas.

El objetivo es aprobar las reformas tributaria, laboral y penal, las últimas dos con el proyecto pendiente de envío del Ejecutivo.

Para el Gobierno, estos proyectos -que considera “urgentes”- son esenciales para encarar la segunda parte de su gestión con cambios profundos con impacto directo en la economía, en busca de dinamizarla.

Qué tratará el Congreso en sesiones extraordinarias

Entre los proyectos dispuestos por el Ejecutivo para tratar durante este período se cuentan:

1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026: presentado por Luis Caputo desde Economía, este establece los lineamientos de los gastos y recursos del Estado para el año entrante y es clave en la hoja de ruta del Gobierno, aunque los primeros dos años de gestión se trabajó sobre la prórroga del proyecto 2023.

2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal: presentado por el Gobierno meses atrás, se trata del proyecto para los “dólares colchón”, el cual busca facilitar a los ahorristas el uso de sus ahorros no declarados a través de la reducción de juicios por evasión y pago de impuestos simplificado

3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: esta propuesta presentada por Milei busca prohibir la aprobación de leyes que no puedan justificar su financiamiento y obligar a la redacción de un presupuesto anual en equilibrio o incluso superávit fiscal.

4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral: se trata de la famosa reforma laboral, de la cual se conocerán los detalles este mismo martes, con el objetivo de “flexibilizar” el mercado de trabajo. Una vez el Gobierno haga público el borrador del proyecto, este será enviado al Congreso para su tratamiento.

5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal: a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

6. Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del ambiente periglacial: Milei propone modificar la famosa Ley de Glaciares (Ley Nº 26.639) para darle más poder a las provincias en su gestión y explotación, un proyecto que las organizaciones ambientalistas critican. Los detalles aún se desconocen dado que todavía debe ser enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional