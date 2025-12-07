Para las jugueterías nacionales, el atraso del tipo de cambio oficial favorece las importaciones de juguetes terminados.

En esta noticia Sobreoferta inédita y competencia desigual que asfixia a las jugueterías

La industria juguetera atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, según alertó el sector. Un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió por una combinación de factores estructurales y coyunturales que ponen en riesgo el estado de la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista: caída de ventas, un “ingreso extraordinario” de importaciones y cierre de comercios.

El presidente de la entidad, Dr. Matías Furió, fue contundente respecto al estado de las fábricas: “La industria tiene 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir”.

Esta capacidad ociosa crítica se da en un contexto de consumo en baja y mercado saturado . A pesar de la reducción arancelaria del 15%, la CAIJ sostiene que esta medida “no se trasladó a los precios para las familias”, por lo que el beneficio no impactó en el consumidor, mientras que sí debilitó a la producción nacional.

Importaciones récord

El comunicado del sector destaca un ingreso “extraordinario” de mercadería del exterior. Entre enero y octubre, las importaciones alcanzaron u$s 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos y crecieron un 94% en volumen y un 59,5% en valores respecto al año anterior.

China explicó gran parte de esta tendencia, con el el 95% del volumen importado. Además, el 52% del volumen corresponde a artículos de muy bajo costo (menos de u$s 3 FOB por kilo), confirmando una ola de productos subvaluados y, a menudo, de dudosa procedencia.

Según la Cámara del Juguete, el mercado está saturado de juguetes importados de baja calidad y precio.

En el último año aparecieron 331 nuevas firmas importadoras. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, denunció Furió.

Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos. De esta forma, se proyecta que 2025 será el año con mayor ingreso de productos del exterior en dos décadas, incluso por encima del pico de 2018, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo.

El informe detalla que el mercado todavía no ha logrado digerir los excedentes de stock de 2023, a raíz de un conjunto de compras tanto nacionales como importados que ingresaron a un dólar oficial muy bajo. Este escenario dejó como resultado sobreoferta de productos, caída de precios, distorsión del mercado y mayor riesgo por la continuidad de las empresas.

La Cámara que agrupa a los fabricantes de juguetes también denunció una desventaja estructural frente al gigante asiático. La estructura china posee costos laborales, ambientales y energéticos muy inferiores y las empresas acceden con incentivos a la exportación, lo que distorsionan los precios internacionales. “Esta asimetría profundiza la competencia desleal y compromete la sostenibilidad del sector”, advirtieron.

Niño mirando un juguete

El flagelo del contrabando y la inseguridad

Otro punto crítico es el contrabando, que según la cámara ya explica el 30% del mercado. Se detectaron tours de compras hacia zonas fronterizas para abastecer bazares y polirrubros con mercadería ilegal.

La práctica, indicaron, no solo fomenta la evasión fiscal sino que, sobre todo, implica un grave riesgo para las familias, ya que estos artículos no cumplen ninguna norma de seguridad.

En detalle, advirtieron por la presencia en plataformas de comercio electrónico de juguetes inseguros, que son ofrecidos sobre la oferta de “productos internacionales” así como productos que se comercializan como “certificados” pero que no cumplen con la normativa vigente tras ser ensayados en laboratorios acreditados.

Incluso, algunos de estos productos cuentan con alertas de retiro (recall) en Estados Unidos o presencia de metales pesados detectada en países de la región.

Más allá de la economía, el sector enfrenta un cambio cultural profundo, marcado por transformaciones demográficas profundas, cambios culturales en la forma de jugar.

La tasa de fecundidad en Argentina cayó un 42% desde 2015, reduciendo drásticamente la base de niños consumidores. Simultáneamente, las pantallas ganan terreno desde edades tempranas, desplazando al juego físico tradicional.

Cierres históricos y precios de referencia

La crisis ya tiene nombres propios. El informe lamenta el cierre de jugueterías históricas como Rossier en Escobar (tras 40 años) y Halago’s en Quilmes.

Furió advirtió que, de no revertirse la tendencia, no solo el número de jugueterías podría reducirse significativamente hacia fin de año, sino también la cantidad de fábricas e importadores

De cara a las fiestas, el ticket promedio estimado ronda los $35.000. En comercios de barrio se ubica en $22.000, mientras que en grandes cadenas, donde predomina el producto importado, asciende a $49.000.

Para el armado del arbolito de Navidad, los precios varían significativamente:

Pinos básicos desde $10.000.

Árboles completos armados por $38.000.

Opciones premium que superan los $100.000.

Ante este panorama, la CAIJ impulsa un paquete de medidas para fortalecer al comercio y estimular la demanda, como promociones, campañas de descuento y contenidos educativos dirigidos a destacar el juego físico sobre el uso de pantallas. Entre el 8 y el 24 de diciembre, la cámara impulsa propuestas que apuntan a movilizar el consumo de cara a las fiestas.