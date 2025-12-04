En esta noticia “Pésimo negocio”: la advertencia de este destacado economista sobre el dólar

Eduardo Jacobs, Magíster en Filosofía de la Economía de la Universidad de Cambridge, compartió su análisis sobre el escenario financiero de diciembre y lanzó una contundente advertencia a quienes decidieron invertir en dólares.

En un contexto de tasas reales negativas frente a una inflación que ronda el 2% y en medio del constante debate sobre dónde posicionar los ahorros, el economista sostuvo que el mercado está empezando a comprender que el refugio en la moneda estadounidense ha perdido su atractivo inmediato.

“El inversor va a ir entendiendo de a poquito que el negocio del dólar no es tal”, remarcó Jacobs en diálogo por Canal E.

Al evaluar el comportamiento de quienes decidieron dolarizar sus carteras recientemente, Jacobs consideró que los inversores que se posicionaron en dólares hace dos meses “hicieron un pésimo negocio”,

Sobre este punto, argumentó que el impacto inflacionario que tuvo el salto cambiario inicial se diluyó en el tiempo, por lo que erosionó la ganancia real de esa apuesta.

Por otro lado, Jacobs alertó sobre los riesgos de alterar el valor de la divisa en este momento. “El pass through no es que desapareció, es esparció a lo largo del tiempo. Si el dólar se estabiliza al tope de la brecha, comienza a dejar de presionar sobre los precios”, marcó.

Para el economista, mover el dólar desataría una dinámica inflacionaria difícil de frenar. “Es el perro corriendo la cola, cada vez suben los precios más y no hay forma de pararlo”, insistió.

En ese sentido, consideró acertada la estrategia de mantener la divisa controlada cerca del techo de la banda cambiaria.

Señales de reactivación y tasas

Más allá del dólar, Jacobs analizó el contexto macroeconómico y recordó el “problemón” de agosto y septiembre tras el desarme de las Lefis y la volatilidad de las tasas. Sin embargo, destacó que el escenario actual muestra un ajuste más gradual.

Jacobs observó que hoy “no hay pedidos de tanto crédito ni se necesitan tantos pesos”, lo que, sumado a una fuerte baja de encajes, ha permitido una reducción de tasas que calificó como “dinamizadora”.

Como señal de este cambio de tendencia y la reactivación del crédito en pesos, el economista señaló la reaparición de incentivos al consumo. “Ya aparecen señales como ofertas de 6 y 12 cuotas sin interés”, concluyó.