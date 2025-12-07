En esta noticia Ni la inflación ni el dólar: la próxima prioridad del Gobierno para 2026

El economista Miguel Kiguel puso la lupa sobre el funcionamiento del esquema de bandas cambiarias ratificado por el Gobierno y sugirió la dinámica actual, con una inflación que corre por encima del crawling peg mensual del 1%, está comprimiendo al sistema.

“Hoy no tenemos una banda, tenemos un techo del dólar. Mientras estemos abajo, flota; si llega al techo, volvemos a un tipo de cambio fijo”, aseguró Kiguel, quien también definió cuál debe ser la próxima prioridad de la Casa Rosada para 2026 .

En diálogo por Ahora Play, el especialista opinó sobre el plan de ruta del equipo económico hacia adelante: la continuidad de las bandas, compras de reservas y apertura económica. Si bien marcó que hay un compromiso para juntar divisas, advirtió que “ todavía no queda claro el mecanismo y la consistencia del resto del programa ”.

El dólar y la trampa del techo cambiario

Consultado por el esquema actual sobre el dólar, Kiguel explicó que no funciona como un sistema de bandas tradicional , sino que el Gobierno está operando sobre un “techo”.

Para el director de la consultora Econviews, este factor conlleva riesgos para la reactivación económica. Y lanzó una advertencia: “Si en algún momento llegamos de vuelta al techo, el Banco Central va a tener que subir las tasas de interés, y eso no es bueno para la recuperación”.

Miguel Kiguel sugirió que el actual esquema sobre el dólar funciona con márgenes insuficientes.

Por eso, sugirió recalibrar el esquema actual y permitir mayor movimiento del tipo de cambio.: “Es mejor tener un poco más de flexibilidad cambiaria y una política monetaria más expansiva que permita la compra de dólares y guíe la inflación, en lugar de hacerlo solo con el tipo de cambio”.

Asimismo, opinó sobre la estrategia que debería seguir Luis Caputo de comprar reservas. Kiguel se mostró pragmático y desestimó la discusión sobre si es mejor endeudarse en dólares con bancos internacionales o emitir pesos en el mercado local para comprar divisas .

“No hay que ser ideológicos, hay que ser pragmáticos. Hay que ver cuál es la forma más rápida y efectiva de reducir el riesgo país”, sostuvo.

Tras la confirmación del retorno de Argentina a los mercados voluntarios para financiarse, el riesgo país retrocedió siete unidades y cerró la semana a 627 puntos.

En ese contexto financiero, Kiguel pronosticó que el indicador de JP Morgan “va a caer fuerte en los próximos años”, basándose en que los fundamentals de la economía argentina, comparados con la región, “están muy bien”.

Mencionó como ejemplo el stock de deuda local y aseguró que Argentina tiene un nivel de endeudamiento bajo en términos comparativos. “La deuda con los bonistas y organismos multilaterales es más o menos el 40% del PBI, que es un número bajo, incluso menor al de Brasil", explicó.

Para Kiguel, una baja sustancial del riesgo país es lo que permitiría reactivar el crédito y, por ende, la economía real.

El verdadero problema, detalló, no es cuánto se debe, sino en qué moneda: “A diferencia de otros países que se endeudan en moneda local, nuestra deuda es casi toda en moneda extranjera”.

“Aunque el plan luzca bien y el Tesoro de EE.UU. ayude, pueden aparecer ‘cisnes negros’ en el mundo. No queremos tener sorpresas. Para eso hay que tener un colchón de dólares” Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews.

A su entender, “hoy la prioridad debería ser bajar el Riesgo País y subir el crecimiento“. Según Kiguel, una baja sustancial del riesgo soberano es lo que permitiría reactivar el crédito y, por ende, la economía real.

“Poner todas las fichas en bajar la inflación puede significar un costo político en términos de que la economía no crezca y no baje el riesgo país”, sentenció.