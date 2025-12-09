En esta noticia

Este martes 9 de diciembre, el Gobierno llevará al Congreso el documento final de la reforma laboral, que introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y promete generar un intenso debate a nivel nacional.

El proyecto, denominado Ley de Modernización Laboral, será presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de las 13:30, un día antes del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo para tratar esta iniciativa junto con el Presupuesto 2026.

¿Qué propone la reforma laboral?

La propuesta busca dinamizar el mercado de trabajo y flexibilizar las relaciones laborales. Estos son los puntos más relevantes:

  • Tickets canasta: se incorporan vales de comida sin carácter remunerativo ni aportes a la seguridad social. Podrán canjearse en supermercados, generando un mercado secundario de consumo.
  • Salarios por mérito: los aumentos estarán vinculados al desempeño individual, la situación económica de la empresa y del sector.
  • Flexibilidad horaria: se habilitará la extensión de jornadas para mejorar la producción, garantizando 12 horas de descanso entre turnos.
  • Banco de horas: las empresas podrán compensar días con más trabajo con otros de menor carga, respetando el límite de 45 horas semanales.
  • Vacaciones fraccionadas: podrán dividirse en tramos de al menos una semana. Siete días deberán otorgarse en verano. El período legal se ampliará del 1° de octubre al 30 de abril, con aviso previo de 45 días.
  • Fin de la ultractividad sindical: los convenios colectivos no se prorrogarán automáticamente. Solo las normas sobre condiciones de trabajo seguirán vigentes hasta un nuevo acuerdo.
  • Convenios por empresa: la negociación individual tendrá prioridad sobre los convenios por actividad, contemplando particularidades regionales y productivas.
  • Cuotas sindicales voluntarias: los aportes gremiales solo se descontarán con autorización expresa del trabajador. Se eliminan los descuentos automáticos.
  • Derecho a huelga con cobertura mínima: en servicios esenciales deberá garantizarse un 75% de actividad; en los de importancia trascendental, un 50%.
  • Digitalización total: se eliminarán trámites presenciales y se simplificará la contratación.
  • Fin de la matrícula obligatoria: se eliminará el requisito de matriculación en colegios profesionales para ejercer diversas actividades.
  • Nuevo estatuto para repartidores: se creará un régimen especial para trabajadores independientes de plataformas como PedidosYa, Rappi y Mercado Libre.
  • Derogación de la ley de teletrabajo: se reemplazará por un esquema flexible acordado entre empleador y trabajador.
  • Restricciones a asambleas sindicales: se prohibirán en establecimientos sin autorización y se limitará la cantidad de delegados, especialmente en pymes.
  • Indemnizaciones y despidos: la indemnización tradicional podrá sustituirse por fondos o seguros sectoriales. Se detallan causales de despido con y sin justa causa.

Paro nacional: qué servicios estarán suspendidos este martes 9 de diciembre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional y movilización para este martes 9 de diciembre, día en que se discutirá la reforma laboral en el Congreso.

A su ves, el gremio reclama la reapertura inmediata de paritarias, señalando que los sueldos crecieron 13,6% en diez meses, mientras que la inflación acumulada fue del 24,8%.