El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, pronosticó qué pasará con uno de los principales indicadores de la economía en 2026: el dólar.

En un escenario sin ruido político electoral y con estabilidad macroeconómica, ofreció su hoja de ruta para los inversores y recomendó instrumentos específicos para hacer rendir los ahorros.

El Gurú del Blue pronosticó qué pasará con el dólar en 2026: “Se va a...”

En diálogo por Radio Rivadavia, Di Stefano proyectó cuál será el escenario del dólar para el año entrante. “El tipo de cambio se va a estabilizar. No va a haber ningún riesgo cambiario en la Argentina en el 2026″.

Fundamentado en un entorno macroeconómico positivo con una balanza comercial favorable y la ausencia de ruido político electoral, remarcó que las condiciones están dadas para que la cotización se mantenga estable.

Un escenario en donde, sugirió, atesorar divisas norteamericanas seguirá generando pérdidas de capital. “Aquel que tenga dólares, que vaya pensando cómo lo invierte para poder obtener una rentabilidad”, señaló.

En ese sentido, fue categórico al evaluar el rendimiento del dólar en el último período: mientras la inflación acumulada en los últimos dos años rondó el 240%, el tipo de cambio se movió un 50% (pasando de la zona de $1.000 a $1.500).

“El que compró dólares perdió como en Camboya", subrayó el analista y remarcó que el error no fue solo financiero, sino de consumo postergado. “Perdieron porque no se compraron un auto, una moto, acciones o un bono”, sentenció, en una señal de soltar los dólares y pasar a activos que paguen tasa o a bienes reales.

Las tres nuevas inversiones bomba que recomendó el Gurú del Blue

Consultado sobre dónde poner el dinero si no es en dólares billete, Di Stefano planteó tres opciones:

El Bono 2029

Frente a la nula rentabilidad del dólar billete y las bajas tasas de los plazos fijos en moneda extranjera (que rondan el 1% o 2%), Di Stefano señaló al Bono 2029 como una de las mejores alternativas del mercado.

“Va a ser un lindo bono para comprar porque te puede estar dando una rentabilidad de un 7% anual, eso es una muy buena tasa”, afirmó. Explicó que el título paga un cupón de interés del 6,5% anual en dólares, abonado en dos cuotas semestrales, y que el capital se devuelve íntegro al final, el 10 de diciembre de 2029. “Si ponés 100 dólares, te llevás 6,50 al año”, ejemplificó.

Además, destacó que los bonos soberanos están exentos de Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias. “O sea, por cada cien dólares llevarte seis dólar y medio al bolsillo sin pagar ningún impuesto, es un buen negocio para que la gente compre este título”, insistió.

Cómo estrategia, sugirió comprarlo por debajo de u$s 100 para maximizar la ganancia de capital al vencimiento.

Autos 0km, una de las recomendaciones del Gurú del Blue de cara a 2026.

Autos 0km y Usados

Di Stefano anticipó un cambio de tendencia en el mercado automotor a partir del 1 de enero de 2026, impulsado por dos factores:

Baja impositiva: prevé una reducción en los impuestos internos (impuesto al lujo) para los 0km. “ Si bajan (los precios de) los autos de alta gama, también bajan los de gama media y los usados ”, proyectó.

Crédito Prendario: pronosticó la aparición de préstamos prendarios con tasas en torno al 40% anual en pesos. “ Eso va a reanimar no solo la venta de 0 kilómetros, sino el usad o”, aseguró.

Bienes de uso

Su tercera recomendación fue clara: vender dólares para consumir o invertir a bienes de uso.

A su entender, la lógica es que los bienes durables están manteniendo su valor mejor que la divisa norteamericana “estancada bajo el colchón”.

E incluso se mostró a favor de gastar esos ahorros en turismo. “Si alguien laburó, se rompió el alma y tiene dólares, que los gaste viajando”, afirmó.