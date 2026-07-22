La cotización deldólar este miércoles, 22 de julio de 2026 llegó a 3205.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,57%.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -1.05% en la última semana y -15.16% en el último año, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar alternó al inicio entre alzas y caídas, encadenó luego cuatro avances consecutivos y cerró con dos retrocesos, dejando un balance neto ligeramente alcista y sin jornadas de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 10.95%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.31%.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3205.0 pesos colombianos, es de 320500.0 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 641000.0 pesos y 500 dólares cuestan 1602500.0 pesos.