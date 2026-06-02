En esta noticia El programa del evento

El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizará su 43° Congreso Anual, consolidándose una vez más como el encuentro de referencia del mundo financiero y empresarial argentino. La cita reunirá a figuras del sector público y privado para debatir los grandes desafíos económicos del país.

Javier Milei cerrará el congreso en su carácter de presidente de la Nación, convirtiéndose en el orador más esperado de la jornada. La apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El encuentro tendrá una agenda cargada de paneles y exposiciones sobre economía, finanzas, energía, política, inversiones y actualidad internacional. Como en ediciones anteriores, el congreso funcionará como un espacio de definiciones clave sobre el rumbo productivo del país.

Entre los principales expositores confirmados se encuentra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien es uno de los funcionarios más relevantes del gabinete nacional. También participará Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El sector privado tendrá una nutrida representación empresarial. Expondrán Jose Alonso, CEO de Grupo Mirgor; Santiago Castro Piccolo, CEO de OCASA; y Gabriela Renaudo, CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur. También estarán presentes Marcelo Iribarne, CFO de Sidersa, y Adolfo Zuberbuhler, CFO de Pampa Energía.

El economista Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews, aportará su visión técnica sobre el escenario macroeconómico. Su participación se suma a la del presidente del comité organizador, Pablo De Gregorio, quien tendrá un rol central en la conducción del evento.

La dimensión política del congreso también será significativa. Fueron invitados los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Algunos de ellos permanecen sujetos a confirmación final.

El evento tendrá presencia internacional destacada. Participará Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS, y la economista uruguaya Azucena Arbeleche. También fue invitado el ex ministro de Hacienda de Paraguay, German Rojas Irigoyen.

Los ejes temáticos reflejan la coyuntura que atraviesa Argentina. Los debates girarán en torno a “Consensos mínimos para la estabilidad y la inversión”, “Democracia, instituciones y reformas” y “El desafío de consolidar un cambio”, entre otros tópicos de alto impacto político y económico.

El programa del evento

08:00 a 08:45 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida

09:00 a 09:20 - Ceremonia de Apertura.

Palabras del Presidente del IAEF – Pablo Miedziak

Palabras del Jefe de Gobierno de CABA – Jorge Macri

09:20 a 09:45 - Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning

El desafío de entender el mundo

09:45 a 10:05 - La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.

Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS. Moderador: Pablo Wende

10:05 a 10:45 - Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región.

Azucena Arbeleche - Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

German Rojas Irigoyen – Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay

Moderador: Pablo Wende

10:45 a 11:15 - Coffee Break & Networking

11:15 a 12:00 - Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.

Martín Cabrales - Presidente en Cabrales S.A.

Luis Galli - Presidente y CEO de Grupo Newsan

Cristiano Rattazzi – Chairman del Gruppo Modena

Moderador: Hernan de Goñi

12:00 a 12:20 - Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?

Rafael Grossi - Director General del OIEA*

12:20 a 12:40 - Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

13:00 a 14:30 - Brunch – Networking

14:30 a 15:00 - En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs

José Luis Alonso – CEO de Mirgor

Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur

Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA

Moderador: Hernán de Goñi

15:00 a 15:30 - Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual

Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de Econviews

Fernando Marengo - Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment

Moderador: Hernán de Goñi

15:30 a 16:00 - Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación

Marcelo Iribarne - CFO de Sidersa

Adolfo Zuberbühler - CFO de Pampa Energía

Moderadora: Florencia Donovan

16:00 a 16:30 - Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país

Carolina Losada – Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe

Nadia Márquez - Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén

Flavia Royon - Senadora Nacional por la Provincia de Salta

Moderadora: Florencia Donovan

16:30 a 17:00 - El rol del Congreso en la Transformación Argentina

Mano a Mano con Martín Menem - Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

17:00 a 17:30 - Coffee Break & Networking

17:30 a 18:00 - El desafío de Consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores

Raúl Jalil - Gobernador de la Provincia de Catamarca

Alberto Weretilneck - Gobernador de la Provincia de Río Negro

Moderadora: Florencia Donovan

18:00 a 18:05 - Palabras del presidente del Comité Organizador Pablo De Gregorio

18:05 a 18:35 -Palabras del Ministro de Economía de la Nación

Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación

18:35 - Ceremonia de Cierre