El avance cada vez mas concreto de Southern Energy, el proyecto exportador de GNL encabezado por Pan American Energy y el desarrollo de Vaca Muerta posicionaron a la industria petrolera argentina en un escenario de expansión. Cecilia Damiano, gerente corporativo de Atracción de Talento y Marca Empleadora de la compañía explicó que la demanda de ingenieros, químicos, mecánicos y técnicos especializados aumentó a otra escala.

Para Damiano, el avance tecnológico redefine los perfiles buscados. “Hoy toda nuestra operación trabaja con inteligencia artificial, automatización y gestión de datos”, detalló. La ejecutiva remarcó que, además de la especialización técnica, la industria necesita profesionales que dominen habilidades digitales y mantengan la capacidad de aprender de manera constante. “Buscamos personas que puedan seguir aprendiendo para acompañar la evolución del sector”, sostuvo. En este contexto, la adaptabilidad se volvió la condición clave para crecer en el sector.