El especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, dejó una nueva recomendación para los ahorristas y afirmó que “ el mercado está con grandes ventanas de oportunidades ”.

En su último informe, titulado “Gestionar riesgo e incertidumbre”, el analista comparó instrumentos de inversión en pesos y en dólares, bonos y acciones.

Di Stefano fundamentó esa afirmación en el perfil de la deuda. Según el informe, “la deuda en pesos con el sector privado ronda los u$s 95.000 millones”, un 13% del PBI.

El analista precisó que “un 50% ya vence post elecciones del año 2027”, lo que consideró “ una muy buena noticia para moderar la volatilidad de los mercados en un año electoral ”.

Las “grandes oportunidades” que ve Di Stefano en el mercado

El informe identifica cuáles son los tres bonos más negociados postcomicios de 2027 y los analiza: TMVE8, TMG28 y TXMD9 . El primero es un dual que ajusta por Tamar o dólar linked; el segundo, por Tamar más 6,9%; el tercero, por Tamar más 3,0% o CER.

Según la recomendación de Di Stefano, “quien arme una cartera con estos 3 títulos podrá diversificar en tasa Tamar, dólar Linked o CER, cual fuera mayor, y estará cubierto ante eventualidades que puedan producirse en el mercado”.

El analista sostuvo que estos bonos “pueden ser muy rentables”. Según el informe, los bancos los eligen porque aseguran una tasa similar a la del mercado, con un plus: “Estos títulos cotizan por debajo de la par”.

Sin embargo, el especialista advirtió sobre “la parte oscura” de estos títulos: “No pagan renta hasta sus vencimientos”, en enero de 2028, agosto de 2028 y diciembre de 2029, respectivamente.

Por eso, “para no quedar ilíquido”, Di Stefano marcó que siempre resulta “conveniente armonizar carteras, entre bonos que tienen mucho premio y nulo flujo, con bonos que tienen menor premio y más flujo”.

Para ilustrarlo, Di Stefano comparó el TXMD9, con una tasa interna de retorno del 41% anual en pesos, con el AO29, que paga renta mensual y rinde 12,0% en dólares.

“Las diferencias son enormes; para igual rendimiento, la devaluación debería ser del 25,9% anual, algo que no está en el actual escenario”, sostuvo el analista.

El informe también analizó proyecciones de inflación y devaluación de bonos que vencen en junio de 2027. El T30J7, en pesos, rinde 27,7% anual, mientras que el TZX27, que ajusta por inflación, rinde 3,0% anual.

Según Di Stefano, esa diferencia “implica que está proyectando una tasa de inflación del 24,0% anual”.

Al comparar el mismo bono con el TZV27, que ajusta por dólar linked y rinde 2,3% anual, Di Stefano obtuvo “una devaluación proyectada en el 24,8% anual”.

“Como puede apreciarse, está todo arbitrado” , sintetizó el Gurú. Y agregó: “Si el mercado no se devalúa a dicho ritmo, es muy probable que las ganancias de los bonos en pesos medidas en dólares sean mucho más elevadas”.

¿Qué pasará con las reservas del BCRA y cómo podrían terminar el año?

Otro pilar del análisis de Di Stefano es la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

Según el informe, durante el mandato de Javier Milei el Banco Central compró u$s 37.299 millones, lo que lo convierte en “el presidente que más dólares compró en Argentina”.

En 2026, la autoridad monetaria adquirió u$s 15.155 millones, de los cuales u$sS 915 millones corresponden a octubre. Di Stefano estimó que “ a este ritmo el gobierno puede terminar el año comprando entre u$s 18.000 y u$s 20.000 millones ”.

El especialista financiero recordó que, cuando asumió el Gobierno, las reservas netas eran negativas en u$s 12.000 millones, y que hoy son positivas en torno a esa cifra. Con este ritmo, podrían cerrar el año cerca de u$s 15.000 millones .

Según el autor, ese nivel “asegura para el año 2027 cumplimiento de los compromisos de deuda, menos volatilidad en el tipo de cambio y una inflación en baja que se ubicaría en un nivel inferior al 2,0% mensual”.

En sus conclusiones, Di Stefano señaló que la media de las consultoras espera una devaluación del 26,9% anual, mientras que las diez con mejores pronósticos la ubican en 23,9% anual.

En materia de precios, el mercado descuenta una inflación cercana al 24,0% anual para los próximos nueve meses. Las consultoras esperan, en promedio, 21,2% anual para los próximos 12 meses, y las diez más precisas, 21,8%.

“Con estos pronósticos por delante, los bonos en pesos y dólares tienen rendimientos arbitrados”, afirmó. Según el informe, “es bastante similar estar comprado en TMG28 o en AO28”, y lo mismo ocurre entre AO29 y TXMD9.

La diferencia, explicó, radica en que “los bonos en dólares pagan premio todos los meses”, mientras que “los bonos en pesos lo hacen todo al final”.

El Cronista

¿Y las acciones?

El informe también abarcó un análisis sobre las acciones. Mirando dos años para atrás, la acción de Grupo Financiero Galicia pasó de u$s 46,18 (ajustado por dividendos) a u$s 36,12, una merma del 22,0%.

En contraste, la acción de Vista subió 52,9% en dos años: pasó de u$s 46,90 a u$s 71,72. Ambos movimientos se dieron con “un riesgo país 41,0% más bajo”, según el informe.