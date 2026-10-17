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El tipo de cambio pasó a ser una preocupación central para el Gobierno de Javier Milei. Más allá de su nivel actual ($1535 para la compra al cierre de la segunda semana de octubre), la cotización funciona como un termómetro de la gestión que conduce Luis Caputo.
Las declaraciones de Alberto Ades, economista cercano al Presidente, pusieron presión sobre el ministro de Economía y alimentaron versiones sobre una posible salida de Caputo. Ades sostuvo: “A mí me gustaría un tipo de cambio más alto, porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación”.
Lo dijo durante una reunión de Gabinete a la que asistió por pedido de Milei, y la exposición ante los funcionarios de mayor rango tensó la relación con Caputo.
Sin embargo, el propio Milei buscó cerrar el tema en una entrevista radial y descartó cualquier distanciamiento con su ministro: “La decisión general del Gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”.
Dólar: ¿a cuánto cotiza a fin de año?
Con este cuadro de situación, las expectativas sobre el valor del tipo de cambio se han transformado en una variable sensible para determinar la performance de Caputo y compañía.
En ese sentido, el más reciente informe de LatinFocus —que consigna las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras— al que tuvo acceso El Cronista muestra un horizonte sin sobresaltos: el tipo de cambio oficial concluiría 2026 en $ 1641,50.
|Consultora / Entidad
|Dólar 2026 ($)
|Dólar 2027 ($)
|4intelligence
|1.551
|1.620
|ABECEB
|1.608
|1.916
|Aldazabal
|1.656
|1.893
|Analytica Consultora
|1.610
|-
|Aurum Valores
|1.630
|2.000
|Balanz Capital
|1.700
|2.000
|Banco de Galicia
|1.624
|2.059
|Banco Hipotecario
|1.625
|1.950
|Banco Supervielle
|1.680
|2.102
|BBVA Research
|1.630
|2.040
|C&T Asesores
|1.624
|1.874
|Capital Economics
|1.550
|2.000
|Citigroup Global Mkts
|1.676
|1.977
|Credicorp Capital
|1.640
|1.810
|Deloitte Econosignal
|1.650
|1.950
|E2 Economia
|1.636
|2.100
|Eco Go
|1.660
|1.892
|Ecolatina
|1.700
|2.060
|Econométrica
|1.600
|1.900
|Econviews
|1.700
|2.150
|EIU
|1.622
|2.028
|EMFI
|1.541
|1.821
|Empiria Consultores
|1.746
|2.051
|Equilibra
|1.645
|2.050
|FIEL
|1.615
|1.842
|Fitch Ratings
|1.668
|1.935
|Fitch Solutions
|1.600
|1.800
|FMyA
|1.608
|2.037
|Invecq Consulting
|1.720
|2.250
|Itaú Unibanco
|1.600
|2.100
|JPMorgan
|1.575
|-
|LCG
|1.700
|2.083
|MAP
|1.655
|1.984
|MAPFRE Economics
|1.658
|2.268
|Moody’s Analytics
|1.594
|1.814
|OJF & Asociados
|1.672
|2.140
|Oxford Economics
|1.658
|2.268
|Pantheon Macroeconomics
|1.850
|2.250
|Pezco Economics
|1.530
|1.566
|Quantum Finanzas
|1.612
|1.826
|Romano Group
|1.601
|1.913
|S&P Global Ratings
|1.650
|1.800
|Santander
|1.700
|-
|Standard Chartered
|1.591
|1.690
|UBS
|1.700
|1.900
|VDC Consultora
|1.650
|1.940
¿Qué ocurrirá en 2027? La divisa norteamericana aumentará progresivamente, de manera tal que concluiría tras 12 meses a un precio de $ 1968,60.
Ante este panorama, el Ejecutivo depende de un horizonte sin shocks externos (el recrudecimiento de la guerra entre Israel e Irán y un potencial bloqueo del estrecho de Ormuz, por caso) para consolidar el valor del dólar hasta fin de año.