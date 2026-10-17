La lectura de Artana sobre el dólar: por qué descarta una fuerte devaluación y el límite que ve para el tipo de cambio

El tipo de cambio pasó a ser una preocupación central para el Gobierno de Javier Milei. Más allá de su nivel actual ($1535 para la compra al cierre de la segunda semana de octubre), la cotización funciona como un termómetro de la gestión que conduce Luis Caputo.

Las declaraciones de Alberto Ades, economista cercano al Presidente, pusieron presión sobre el ministro de Economía y alimentaron versiones sobre una posible salida de Caputo. Ades sostuvo: “A mí me gustaría un tipo de cambio más alto, porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación”.

Lo dijo durante una reunión de Gabinete a la que asistió por pedido de Milei, y la exposición ante los funcionarios de mayor rango tensó la relación con Caputo.

Sin embargo, el propio Milei buscó cerrar el tema en una entrevista radial y descartó cualquier distanciamiento con su ministro: “La decisión general del Gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”.

Dólar: ¿a cuánto cotiza a fin de año?

Con este cuadro de situación, las expectativas sobre el valor del tipo de cambio se han transformado en una variable sensible para determinar la performance de Caputo y compañía.

Pensando en el año próximo, la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual para terminar el 2027 rozando la barrera de los dos mil pesos, exactamente en $ 1968,60.

En ese sentido, el más reciente informe de LatinFocus —que consigna las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras— al que tuvo acceso El Cronista muestra un horizonte sin sobresaltos: el tipo de cambio oficial concluiría 2026 en $ 1641,50.

Consultora / Entidad Dólar 2026 ($) Dólar 2027 ($) 4intelligence 1.551 1.620 ABECEB 1.608 1.916 Aldazabal 1.656 1.893 Analytica Consultora 1.610 - Aurum Valores 1.630 2.000 Balanz Capital 1.700 2.000 Banco de Galicia 1.624 2.059 Banco Hipotecario 1.625 1.950 Banco Supervielle 1.680 2.102 BBVA Research 1.630 2.040 C&T Asesores 1.624 1.874 Capital Economics 1.550 2.000 Citigroup Global Mkts 1.676 1.977 Credicorp Capital 1.640 1.810 Deloitte Econosignal 1.650 1.950 E2 Economia 1.636 2.100 Eco Go 1.660 1.892 Ecolatina 1.700 2.060 Econométrica 1.600 1.900 Econviews 1.700 2.150 EIU 1.622 2.028 EMFI 1.541 1.821 Empiria Consultores 1.746 2.051 Equilibra 1.645 2.050 FIEL 1.615 1.842 Fitch Ratings 1.668 1.935 Fitch Solutions 1.600 1.800 FMyA 1.608 2.037 Invecq Consulting 1.720 2.250 Itaú Unibanco 1.600 2.100 JPMorgan 1.575 - LCG 1.700 2.083 MAP 1.655 1.984 MAPFRE Economics 1.658 2.268 Moody’s Analytics 1.594 1.814 OJF & Asociados 1.672 2.140 Oxford Economics 1.658 2.268 Pantheon Macroeconomics 1.850 2.250 Pezco Economics 1.530 1.566 Quantum Finanzas 1.612 1.826 Romano Group 1.601 1.913 S&P Global Ratings 1.650 1.800 Santander 1.700 - Standard Chartered 1.591 1.690 UBS 1.700 1.900 VDC Consultora 1.650 1.940

¿Qué ocurrirá en 2027? La divisa norteamericana aumentará progresivamente, de manera tal que concluiría tras 12 meses a un precio de $ 1968,60.

Ante este panorama, el Ejecutivo depende de un horizonte sin shocks externos (el recrudecimiento de la guerra entre Israel e Irán y un potencial bloqueo del estrecho de Ormuz, por caso) para consolidar el valor del dólar hasta fin de año.