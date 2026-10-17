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El tipo de cambio pasó a ser una preocupación central para el Gobierno de Javier Milei. Más allá de su nivel actual ($1535 para la compra al cierre de la segunda semana de octubre), la cotización funciona como un termómetro de la gestión que conduce Luis Caputo.

Las declaraciones de Alberto Ades, economista cercano al Presidente, pusieron presión sobre el ministro de Economía y alimentaron versiones sobre una posible salida de Caputo. Ades sostuvo: “A mí me gustaría un tipo de cambio más alto, porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación”.

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Lo dijo durante una reunión de Gabinete a la que asistió por pedido de Milei, y la exposición ante los funcionarios de mayor rango tensó la relación con Caputo.

Sin embargo, el propio Milei buscó cerrar el tema en una entrevista radial y descartó cualquier distanciamiento con su ministro: “La decisión general del Gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”.

Dólar: ¿a cuánto cotiza a fin de año?

Con este cuadro de situación, las expectativas sobre el valor del tipo de cambio se han transformado en una variable sensible para determinar la performance de Caputo y compañía.

Pensando en el año próximo, la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual para terminar el 2027 rozando la barrera de los dos mil pesos, exactamente en $ 1968,60.
Pensando en el año próximo, la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual para terminar el 2027 rozando la barrera de los dos mil pesos, exactamente en $ 1968,60.

En ese sentido, el más reciente informe de LatinFocus —que consigna las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras— al que tuvo acceso El Cronista muestra un horizonte sin sobresaltos: el tipo de cambio oficial concluiría 2026 en $ 1641,50.

Consultora / EntidadDólar 2026 ($)Dólar 2027 ($)
4intelligence1.5511.620
ABECEB1.6081.916
Aldazabal1.6561.893
Analytica Consultora1.610-
Aurum Valores1.6302.000
Balanz Capital1.7002.000
Banco de Galicia1.6242.059
Banco Hipotecario1.6251.950
Banco Supervielle1.6802.102
BBVA Research1.6302.040
C&T Asesores1.6241.874
Capital Economics1.5502.000
Citigroup Global Mkts1.6761.977
Credicorp Capital1.6401.810
Deloitte Econosignal1.6501.950
E2 Economia1.6362.100
Eco Go1.6601.892
Ecolatina1.7002.060
Econométrica1.6001.900
Econviews1.7002.150
EIU1.6222.028
EMFI1.5411.821
Empiria Consultores1.7462.051
Equilibra1.6452.050
FIEL1.6151.842
Fitch Ratings1.6681.935
Fitch Solutions1.6001.800
FMyA1.6082.037
Invecq Consulting1.7202.250
Itaú Unibanco1.6002.100
JPMorgan1.575-
LCG1.7002.083
MAP1.6551.984
MAPFRE Economics1.6582.268
Moody’s Analytics1.5941.814
OJF & Asociados1.6722.140
Oxford Economics1.6582.268
Pantheon Macroeconomics1.8502.250
Pezco Economics1.5301.566
Quantum Finanzas1.6121.826
Romano Group1.6011.913
S&P Global Ratings1.6501.800
Santander1.700-
Standard Chartered1.5911.690
UBS1.7001.900
VDC Consultora1.6501.940

¿Qué ocurrirá en 2027? La divisa norteamericana aumentará progresivamente, de manera tal que concluiría tras 12 meses a un precio de $ 1968,60.

Ante este panorama, el Ejecutivo depende de un horizonte sin shocks externos (el recrudecimiento de la guerra entre Israel e Irán y un potencial bloqueo del estrecho de Ormuz, por caso) para consolidar el valor del dólar hasta fin de año.