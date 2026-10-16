El mercado financiero internacional y local comenzó a recalibrar sus proyecciones de cara al cierre del año y al inicio del ciclo electoral de 2027.

Según el último informe mensual elaborado por FocusEconomics, que reúne las proyecciones de más de cuarenta bancos, consultoras y entidades financieras, la economía argentina transita un sendero de desinflación sostenido por la política fiscal, aunque persisten riesgos latentes sobre el tipo de cambio y las tasas de interés atados a la política.

En materia de precios, el consenso de los analistas destacó la fuerte desaceleración registrada en los últimos meses, marcando que el nivel de agosto fue el más bajo en más de un año (el informe se dio a conocer antes de publicado el dato de septiembre, que registró un salto hasta el 1,9% ).

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