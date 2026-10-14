Con petróleo caro, tasas altas en Estados Unidos y un mercado local sin oportunidades fuertes en el corto plazo, el analista financiero Salvador Di Stefano recomendó un instrumento en pesos como la opción más atractiva para invertir, dejando de lado el dólar.

Se trata de un bono al que se refirió puntualmente en el informe semanal que publica en su sitio web. Según el especialista, ofrece una renta que es difícil de encontrar entre las empresas que cotizan en la bolsa argentina.

“Hay que diversificar”, aclaró. “ Este bono es un caño ”, agregó. Qué dijo sobre las acciones locales.

El contexto global y el freno al crecimiento

Antes de apuntar sus recomendaciones, Di Stefano analizó el contexto global que impacta en las finanzas locales y, a su juicio, “frena el crecimiento”.

En ese sentido, consideró que el petróleo sigue siendo un obstáculo para que el mundo vuelva a crecer a tasas más altas. El conflicto bélico en Medio Oriente no parece tener fin; el Brent cotiza en torno de los u$s 100, los países desarrollados consumieron buena parte de sus reservas y “se acerca el invierno en el hemisferio norte”. Con lo que, al sumar la falta de gas, el impacto dependerá de que la logística permita que el comercio fluya a nivel mundial.

“A ese cuadro se agrega la suba de tasas en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubica en 5,26% anual. Esta semana el Tesoro norteamericano licitó deuda por u$s 119.000 millones y convalidó los niveles de tasas más altos de los últimos 20 años”, mencionó.

Para el economista, la aparición de demanda en esos valores indica que el inversor global tiene apetito cuando la tasa supera el 5% anual.

Según su análisis, mientras el petróleo siga en torno de los u$s 100 y la tasa a 10 años de Estados Unidos se mantenga por encima del 5%, será muy difícil que la economía crezca a tasas superiores al 2% anual .

El bono en pesos que recomienda el Gurú del Blue

En esta línea, el elegido para destacar de Di Stefano es el bono TXMD9, que vence el 14 de diciembre de 2029. “No paga renta mensual: todo el pago se hace al final del período”, describió. “Capitaliza la renta mes a mes, tomando la tasa de inflación o la tasa Tamar más 3%, la que resulte mayor. Cotiza a una paridad del 77%”, remarcó.

En esas condiciones, según el economista, el bono tiene una tasa de retorno estimada equivalente a Tamar más 12% o inflación más 17% anual. “No veo muchas empresas que coticen en bolsa en el mercado argentino que tengan una renta equivalente a inflación más el 17% anual. Es una renta muy atractiva”, afirmó.

“Como siempre, nadie es dueño de la verdad, hay que diversificar, pero lo que está claro es que este bono es un caño”, expresó.

En la misma línea, explicó por qué no considera oportunidades en el corto plazo. “Las tasas en pesos siguen en niveles muy bajos. Una caución se consigue al 20% anual. Un bono con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 rinde 1,9% mensual y tiene una TIR del 25,5% anual, mientras que otro que vence el 30 de junio de 2027 rinde 2,0% mensual, con una TIR del 27,6%”, señaló.

“Todo lo que vence postelecciones presidenciales tiene un premio muy elevado”, indicó.

En dólares ocurre algo parecido, según precisó. “El AO27, con vencimiento en octubre de 2027, rinde 3,3% anual, mientras que el AO28, que vence en octubre de 2028, rinde 10,3%”, escribió.

Como referencia, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que promedia los pronósticos de las consultoras que informan al Banco Central, prevé un dólar a $ 1621 en diciembre de 2026, a $ 1925 en septiembre de 2027 y a $ 2005 en diciembre de 2027.