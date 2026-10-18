En esta noticia Proyecciones en línea con los datos oficiales

En la antesala de conocerse la leve aceleración que marcó la inflación de septiembre, el mercado internacional ya había comenzado a recalibrar sus proyecciones nominales para el cierre de este año y el inicio del ciclo electoral de 2027.

Según el último informe LatinFocus de FocusEconomics, que consolida las previsiones de más de cuarenta bancos, consultoras y entidades financieras, la economía argentina mantiene su sendero de desinflación, aunque a un ritmo más lento que el augurado por el Gobierno.

El documento global proyecta que la inflación de 2026 terminará el año calendario en la zona del 29,9%. En términos de promedios anuales, las consultoras estiman un 32,4% para este año, lo que representó un mínimo ajuste al alza de 0,4 puntos porcentuales respecto a la medición del mes anterior.

Pensando en 2027, el mercado internacional prevé que la continuidad del ancla fiscal permitirá profundizar el descenso, ubicando la inflación promedio en 23,1%.

Para justificar esta trayectoria descendente, los especialistas encuestados apuntaron directamente a la “estricta política fiscal” sostenida por el equipo económico de Javier Milei. Según el consenso del informe, la fuerte reducción del gasto público y la emisión cero son los factores excluyentes que mantienen a los precios a la baja, a pesar de los desafíos que enfrenta la economía real y el frente cambiario.

Sin embargo, el panel de LatinFocus también delineó los principales peligros para este esquema. El informe advirtió explícitamente que el principal riesgo alcista para la inflación radica en la posibilidad de sufrir “una depreciación del tipo de cambio más brusca de lo esperado”. En ese sentido, las tensiones preelectorales del año próximo aparecen como la gran amenaza para sostener la calma cambiaria y evitar un traslado rápido a precios.

Consultora / Entidad Inflación 2026 (%) Inflación 2027 (%) 4intelligence 31.9 20.1 ABECEB 32.5 21.6 Aldazabal 32.5 26.6 Allianz 30.0 22.5 Balanz Capital 32.8 27.9 Banco de Galicia 32.5 24.6 Banco Hipotecario 32.7 23.4 Banco Supervielle 32.7 22.4 Barclays Capital 35.0 25.0 BBVA Research 32.4 20.9 C&T Asesores 32.6 21.4 Capital Economics 33.0 26.0 Citigroup Global Mkts 30.5 27.0 Deloitte Econosignal 32.9 26.2 E2 Economia 31.4 14.6 Eco Go 32.7 25.7 Ecolatina 32.5 28.7 Econométrica 33.0 23.0 Econviews 32.7 25.1 EIU 32.5 22.5 EMFI 32.6 23.0 Empiria Consultores 32.5 23.5 Equilibra 32.7 24.0 FIEL 32.5 22.3 Fitch Solutions 33.5 21.1 Goldman Sachs 32.3 23.0 Invecq Consulting 33.0 24.0 LCG 32.5 19.8 MAP 32.4 22.6 MAPFRE Economics 32.8 25.9 Moody’s Analytics 31.8 23.8 OJF & Asociados 32.5 22.8 Oxford Economics 32.9 26.4 Pezco Economics 24.0 27.0 Quantum Finanzas 32.4 18.1 S&P Global Ratings 32.0 22.0 UBS 32.9 22.8 VDC Consultora 32.5 21.8 Others (18)** 32.7 22.5

Proyecciones en línea con los datos oficiales

Esa mirada cautelosa del exterior sobre la inercia de los precios terminó siendo convalidada esta semana por los datos oficiales. El INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, lo que implicó una leve aceleración respecto de agosto. El impacto provino, justamente, del aumento en los precios regulados vinculados a la vivienda, el agua, la electricidad y el gas, un rubro que el Gobierno necesita sincerar para sostener su andamiaje fiscal.

En sintonía con las alertas de FocusEconomics sobre la gradualidad del proceso, los economistas de la City porteña descartan una convergencia rápida a cero.

En diálogo con El Cronista, María Minatta, directora de MAP Latam, señaló que proyectan un avance inflacionario de entre 1,6% y 1,7% mensual para el último trimestre, señalando a la evolución del petróleo internacional y al precio local de la carne como factores de riesgo.

Por su parte, desde la consultora LCG apuntaron que la inflación núcleo continúa mostrando un componente inercial resistente, a pesar de usar al tipo de cambio como ancla y sufrir una extrema debilidad en el consumo. Para la firma, cualquier reactivación del mercado interno o tensión cambiaria electoral pondría un freno al actual proceso de desinflación.