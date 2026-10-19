El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró confiado sobre la solidez del programa financiero argentino y su capacidad para cubrir sus obligaciones del año próximo.

En el marco de la cumbre anual del FMI y el Banco Mundial, el departamento para el Hemisferio Occidental respaldó el programa presentado por el Gobierno para hacer frente a los compromisos de deuda. En las últimas semanas habían surgido dudas sobre una presunta falta en la cobertura de los vencimientos de aproximadamente u$s 5000 millones.

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