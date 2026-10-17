En esta noticia Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar blue hoy sábado 17 de octubre se ofrece a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

El paralelo se ubica, en lo que va de octubre, $ 5 por debajo del valor al que cerró septiembre (1560). Durante el noveno mes del año ganó $ 5 respecto al valor al que cerró agosto. Además, cotiza $ 25 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 17 de octubre cotiza a $ 1485 para la compra y $ 1535 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Las cuevas virtuales y exchanges cripto, en tanto, operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

El dólar cripto opera por encima de los $ 1600 en la mayoría de las plataformas.

Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado 17 de octubre a $1621,11 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9:00 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.535) y del dólar blue ($ 1.555). En tanto, el dólar MEP opera a $ 1537 y el CCL a $ 1626.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1614 y los $ 1674.