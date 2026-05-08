El ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre el anuncio que hizo ayer el presidente Javier Milei sobre el súper RIGI que enviará al Congreso la semana que viene. El proyecto contempla beneficios mayores a los del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y contempla sectores que hoy no están en funcionamiento en Argentina. El régimen estará orientada principalmente a derivados de la minería y sus productos, y datacenters, así como la industrialización de nuestros recursos naturales. También contempla la participación del agro. “El interés por invertir en Argentina se ha exponenciado todavía más. Ahora hay empresas atraídas por lo que Argentina hace y sus resultados, sino además por diversificación, porque tienen que asignar recursos que estratégicamente convengan más, ha incrementado la atención y el deseo de invertir en nuestro país”, dijo el ministro. En este contexto, agregó, surge la idea de un Súper RIGI, que incluya sectores que hoy no se desarrollan en el país para atraer nuevas inversiones y además nutrir la recaudación que viene en caída hace nueve meses. “Lo mejor era que esto englobara los sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, que además tuviera mayor recaudación fiscal, vamos a cobrar menos impuestos pero que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país”. En este sentido, detalló que, entre los sectores bajo análisis está el refinamiento y laminado de cobre, el procesamiento de litio y su industrialización en baterías o la producción de paneles solares, así como la instalación de datacenters o la industrialización de los recursos naturales. “Argentina va a ser una potencia minera en algunos años, grandes productores de cobre. Existe el refinamiento y el laminado de cobre, que está en un boom. Hoy hay falta de oferta de refinamiento y laminado, pero va a crecer exponencialmente porque está empujada por la electrificación y la IA. Esta es una industria en la que Argentina podría tener estos beneficios”, detalló el ministro. Hoy en día, cerca del 80% de la refinación de cobre y litio está controlada por China, que impulsa fuertemente la producción de autos eléctricos y tracciona la demanda. Sin embargo, a nivel global, esto produce un cuello de botella, tanto en la refinación como en la distribución. En este contexto es que Argentina integró un acuerdo regional con Estados Unidos y otros países para incentivar el desarrollo en occidente de los minerales críticos y su cadena de valor. También el ministro destacó las instancias de industrialización, como la producción de baterías de litio, las fábricas de autos eléctricos, que también demandan cobre por lo que permitiría que haya “sinergia” entre las inversiones. Otro rubro destacado fue la producción de paneles solares o turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, los productos industriales de la pesca, la producción de fertilizantes de potasio y fósforo, entre otros. En otra línea, contó que tuvo encuentros con una empresa encargada de datacenters de Singapur, para el cual Argentina ahora podría ser uno de los candidatos en los cuales invertir. El ministro explicó las diferencias que tendrá este régimen con el RIGI actual. Entre los principales cambios se destacan que la tasa de impuesto a las Ganancias pasará del 25% actual en el RIGI al 15% en el Súper RIGI. La amortización será más acelerada, con un 60% en el primer año y 20% en el segundo y tercero. También tendrán exención de aranceles a la importación de todo lo vinculado a la producción, no solo los bienes de capital, y también tendrán arancel cero de exportación, y no como el RIGI actual que tiene un esquema progresivo. Respecto de las provincias que adhieran, plantea que no podrán cobrarle a estos proyectos Ingresos Brutos superiores al 0,5%. Los municipios, por su parte, tampoco podrán cobrar tasas municipales. Respecto del monto mínimo, Caputo aseguró que aún no ha sido determinado.