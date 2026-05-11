El acumulado anual de ingresos de camiones ha alcanzado la cifra histórica de 850.000 unidades lo que representa un récord para la región y un salto de 185.000 transportes respecto al mismo periodo del año anterior. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el nodo portuario del Gran Rosario se ha convertido en el escenario de un movimiento logístico sin precedentes. Este flujo masivo se intensificó notablemente en la primera semana de mayo, cuando ingresaron más de 73.000 camiones indicaron los economistas Franco Pennino, Matías Contardi, Emilce Terre y Julio Calzada. Asimismo explican que este fenómeno está motorizado por el fuerte avance de las labores en la Región Núcleo, lo que compensa el retraso generalizado de la cosecha de soja a nivel nacional, que apenas alcanza un 41% de avance debido a las persistentes lluvias y la falta de piso en los campos. El informe subraya que la gran oferta de granos está ejerciendo una fuerte presión sobre los precios disponibles. Durante el último bimestre, la pizarra de soja promedió los AR$ 432.000/t, lo que representa una caída del 10% respecto a marzo y mínimos de diez meses en términos de dólar. Sin embargo, el equipo económico detectó un comportamiento excepcional esta semana. Por un lado, el precio spot subió AR$ 10.000/t en una sola jornada, tras semanas de estancamiento. Esta suba bastó para triplicar el volumen de contratos: solo el 5 de mayo se negociaron 304.000 toneladas con precio firme. Pese a este repunte, los analistas de la BCR advierten que el ritmo de comercialización sigue siendo de los más bajos, con solo el 28% de la producción comprometida, situándose 9 puntos porcentuales por debajo de la media histórica. Los economistas vinculan la volatilidad local con la compleja situación en Medio Oriente. El mercado descuenta un posible “memorándum de entendimiento” entre EE.UU. e Irán para normalizar el flujo comercial en el Estrecho de Ormuz. Esta expectativa de paz generó un efecto dominó ya que el petróleo Brent cayó un 16% hasta los u$s 98/bbl, su nivel más bajo en dos semanas. En tanto, el desplome del crudo arrastró al aceite de soja en Chicago, que pasó de u$s 1700/t a u$s 1600/t. En este escenario los fondos especulativos que mantenían una posición comprada récord, reaccionaron con ventas intensas, lo que presionó las cotizaciones a la baja durante tres ruedas consecutivas. A este contexto se suma la tensión comercial entre China y Estados Unidos. Mientras las compras chinas a EE.UU. están en niveles mínimos desde 2006, Sudamérica se consolida como proveedor estratégico. Brasil proyecta exportaciones récord para mayo (52,6 Mt) y Argentina muestra un dinamismo creciente con más de 2,5 Mt registradas en declaraciones de venta al exterior. Finalmente, el informe técnico destaca el desempeño del maíz argentino. Con un 38% de avance de cosecha, las exportaciones del primer bimestre (marzo-abril) alcanzaron las 9,76 millones de toneladas, un contundente 45% más que el año anterior. Los economistas de la BCR identifican un cambio en la geografía de los compradores. Si bien Vietnam (17%) y Egipto (16%) se mantienen como líderes, se destaca la mayor participación de los países africanos, que ya acumulan el 38% de las importaciones del cereal argentino. Este crecimiento exportador se da en un marco donde los fondos especulativos han buscado el maíz como refugio ante las tensiones globales, aunque los recientes rumores de tregua internacional han comenzado a recortar los precios, situando el contrato más operado en torno a los u$s 184/t.