La inflación de marzo, que marcó un 3,4%, sorprendió negativamente. Es que, si bien se esperaba una suba debido al impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y los aumentos típicos del tercer mes del año, el número generó impacto en el Gobierno. Así, en lo que va del 2026, el índice suma una variación de 9,4%. En este sentido, a la espera del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se conocerá este jueves, las miradas apuntan a uno de los rubros determinantes que puede inclinar la balanza: del de alimentos. Qué número estiman los analistas del mercado para el mes y cómo se comportaron los precios en las últimas semanas, según LCG, una de las consultoras más escuchadas. En este sentido, la variación de los precios del rubro alimentos y bebidas es determinante, ya que puede inclinar la cifra de acuerdo con los aumentos de los productos. Según el último relevamiento realizado por la consultora LCG, en la primera semana de mayo los precios en este rubro cayeron en el margen 0,01% contra una semana atrás (es decir, prácticamente no variaron). En este sentido, “se interrumpió una seguidilla de tres semanas de ascenso”, remarcaron. Se relevaron precios de 8000 alimentos y bebidas de 5 supermercados. En este sentido, el subrubro de productos lácteos y huevos lidera la suba, aunque mostró una desaceleración en los últimos 7 días con respecto al mes pasado (0,5%). En esta última semana, los productos de panificación, cereales y pastas marcaron la suba más fuerte, de un 1,1% en la variación semanal. Siguieron, de acuerdo con el informe de LCG, los aceites, con 1% de variación. Prácticamente sin cambios aparecen las comidas listas para llevar (0,2%) y sin subas nuevas con respecto a abril se ubican carnes y frutas. Por su parte, redujeron los precios fuertemente las verduras (-2,3%); el subrubro azucar, miel, dulces y cacao (-1,2%); condimentos (-0,7%); y el de bebidas e infusiones (-0,3%). Para abril, los analistas estiman una inflación mensual de 2,6%, según los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes, y que difundió el Banco Central (BCRA) el jueves pasado. En este sentido, no esperan cambios respecto del relevamiento anterior. Las expectativas responden al relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de abril con la participación de 45 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras del país. En el mismo sentido, las consultoras privadas estiman que el IPC se desaceleró luego de diez meses, algo esperable considerando que marzo suele ser un mes con fuertes aumentos estacionales.