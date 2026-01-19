El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido en el mercado como el “Gurú del Blue”, analizó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei y trazó un panorama optimista para 2026 en materia fiscal y monetaria.

Di Stefano resaltó que Argentina cerró 2024 con el segundo superávit fiscal consecutivo y una inflación anual del 31,5%, la más baja en ocho años, pese al “sabor amargo” del 2,8% de diciembre.

“Tenemos un Banco Central ordenado, que no emite pesos en forma espuria, se bajaron los subsidios y se mantiene el gasto social en un 85% del presupuesto”, repasó en una entrevista con LN+.

El analista destacó también el desempeño del Banco Central (BCRA) en enero, que compró u$s 687 millones en los primeros 16 días del mes y elevó las reservas a u$s 44.600 millones, mientras pagaba vencimientos de deuda a los bonistas.

“Si necesitás ver qué poder de fuego tenés para enfrentar deuda externa, tenés los u$s 44.600 del BCRA más los u$s 20.000 millones del swap. Es una cifra muy importante que despeja muchas dudas”, señaló, tras recordar que el swap de monedas con EE.UU. ya fue cancelado.

La nueva bomba del Gurú del Blue sobre el dólar a los ahorristas: “No compren...”

Ante este escenario, el Gurú del Blue lanzó una advertencia contundente para los ahorristas: “ Ojo, no compren dólares ”.

La recomendación se basa en un escenario que el especialista ve claro para 2026, con un tipo de cambio estable y una inflación controlada en torno al 20% anual.

“Como verán, el dólar en dos años desde que asumió Milei hasta ahora aumentó el 50% cuando la inflación en el último año aumentó el 260%”, calculó Di Stefano, quien anticipa que la tendencia se mantendrá.

El analista proyecta que el dólar permanecerá a la baja y que esto “va a terminar influyendo en el índice de precios”, lo que generaría “expectativas de mejora económica concreta”.

Cosecha récord y energía: los motores de la estabilidad cambiaria

La razón principal detrás de la recomendación de no comprar dólares tiene nombre y apellido: ingreso masivo de divisas.

“El año 2026 se viene con una cosecha récord del campo. Hubo 29 millones de toneladas de trigo, 6 millones de toneladas de girasol, las perspectivas son de 61 millones de toneladas de maíz, una cosa impresionante, 50 de soja. Estamos frente a la cosecha más importante de la historia argentina”, enfatizó el analista.

Pero el campo no será la única fuente de dólares en 2026. Di Stefano reveló otro factor clave: “En el sur de la Argentina se está terminando el oleoducto que va de Allen a Punta Colorada. Si se termina rápido ese oleoducto es otra fuente de generación de dólares muy importante que va a tener el país”.

Para el “Gurú”, la combinación de ambos factores -agro y energía- lo lleva a proyectar un dólar estable durante todo 2026. Esta estabilidad cambiaria sería fundamental para que la inflación punta a punta cierre el año en el 20% anual, muy por debajo del 31,5% de 2024.

La advertencia por la exportación y los precios de la carne

Por otro lado, alertó sobre una problemática heredada: la devastación del rodeo ganadero durante el kirchnerismo.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

Di Stefano no ahorró palabras al responsabilizar al kirchnerismo por la actual situación: “Argentina tenía 57 millones de cabezas de ganado cuando éramos 25 millones de habitantes en 1978. Hoy somos 48 millones y medio y tenemos menos de 51 millones de cabezas. El kirchnerismo devastó a la Argentina de animales y mató más de 12 millones de cabeza de ganado”.

Según el analista, el cierre de exportaciones durante la gestión kirchnerista llevó a una reducción del stock que hoy impacta en los precios internos.

“No sería extraño que estemos viendo importación de carne, algo que ya sucede en Uruguay”, advirtió. De hecho, Argentina ya importa carne de Paraguay y Brasil para hamburguesas y carne picada, mientras que la carne local de alta calidad se exporta.