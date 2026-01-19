El mercado ve valor en bonos provinciales luego del rally en los bonos soberanos. Los rendimientos de la deuda provincial de buen ranking crediticio se encuentran en valores similares a los de soberano.

Por ello, el mercado ve como oportunidad la rotación desde soberanos hacia provinciales.

Oportunidad en deuda provincial

Tras el resultado de las elecciones, la curva soberana argentina ha mostrado una notable mejora.

Los bonos se dispararon a máximos históricos y el riesgo país colapsó desde los 1500 puntos antes de las elecciones a los 580 puntos básicos actualmente.

Gracias a dicho rally, la curva logró pendiente positiva y se desplazó a la baja, mostrando una mayor confianza del mercado sobre la capacidad de pago de la argentina, reduciendo los riesgos de incumplimiento en la deuda.

Actualmente el tramo corto de la curva soberana argentina rinde entre 7% y 8%, saltando a 9% y 10% en el tramo medio y largo.

Con estos mismos retornos, los analistas comienzan a ver que luce atractivo diversificar portafolios con otros activos, tales como la deuda provincial.

Los analistas de Facimex Valores detallaron que hoy los sub-soberanos aparecen como una mejor alternativa que los soberanos, dentro del tramo corto de la curva

“El GD29 tuvo una enorme compresión de rendimientos desde la elección, dejando rezagados a algunos bonos sub-soberanos de alta calidad crediticia”, dijeron desde Facimex Valores.

Según sus datos, el GD29 opera con una tasa del 8,3% marcando una compresión de 1010 puntos básicos desde el viernes previo a la elección legislativa.

En cambio, bonos sub-soberanos de alta calidad crediticia con duration similar como Córdoba 29 (CO27D) o Mendoza 29 (PMM29) comprimieron 113 puntos básicos a 162 puntos básicos desde el viernes preelectoral y operan con rendimientos superiores al 9%.

Por esta razón, desde Facimex Valores ven valor en cambiar posiciones desde el tramo corto soberanos (GD29) hacia Córdoba 29 o Mendoza 29.

“Pareciera haber sobrevaluación en Globales cortos contra Bonares cortos y provinciales de alta calidad crediticia con similar modified duration como Mendoza 29 (PMM29) o Córdoba 29 (CO27D). Por caso, creemos conveniente rotar de GD29 a PMM29 o CO27D permite obtener un pick up de rendimientos de 75 a 94 puntos básicos”, dijeron.

Los mejores créditos provinciales

A la hora de analizar las oportunidades de inversión en los créditos provinciales, resulta clave detectar cuales son las variables clave que afectan a las provincias y cuales están entre los créditos más seguros y más riesgosos.

En ese sentido, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), realzaron un ranking de créditos provinciales en base al ratio de ingresos, ratio de gastos, ratio de resultados, endeudamiento y liquidez.

En función de dichas variables, la Ciudad de Bueno Aires (CABA) se ubica como la de mejor crédito, seguía por Santa Fe y Neuquén, que ocupan el podio con el segundo y tercer puesto.

Más abajo se ubican Jujuy, Cordoba y Mendoza.

Los analistas de Grupo IEB indicaron que recomiendan bonos sub soberanos para diversificar riesgos.

“Destacamos las emisiones realizadas durante el año por provincias con equilibrio fiscal y stocks de deuda en niveles bajos. Nuestros top picks son Santa fe 2034 y Córdoba 2032, que registran TIR en torno al 8,4% y 8,2% respectivamente. Esta estrategia combina elevados current yields con una mayor duración”, afirmaron.

Los créditos provinciales operan con tasas de muy diversas.

La deuda de CABA es la que menores rendimientos exhibe, con una tasa del 6,8%.

Otros créditos como Córdoba, Santa Fe, Chubut y Mendoza operan con tasas de entre 7,6% y 10%, en valores similares a lo que opera el Global 2029.

Bajo estos parámetros, los analistas de Balanz se muestran optimistas con los bonos provinciales como alternativa a los soberanos. En particular, ven valor en los bonos de Cordoba a 2032.

“Mantenemos la recomendación en el bono de Córdoba con vencimiento en 2032 (CO32). El nuevo bono de la provincia de Córdoba opera 136 puntos básicos por debajo del GD35 y ofrece un current yield de 9.25%. Este bono posee un buen rendimiento, especialmente gracias a los cupones, y un riesgo más moderado que los bonos soberanos. La provincia de Córdoba mantiene números sólidos, que dan sustento a los precios actuales”, dijo.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS también resaltó los créditos sub soberanos como alternativa a los soberanos.

“Créditos sub soberanos de calidad como CABA, Santa Fe o Córdoba pueden ser opción, resaltando que, si se profundizara el ajuste fiscal nacional hacia provincias, en estas podría verse alguna envión en valuaciones”, dijo Franco.

Colocaciones de deuda provinciales

El año pasado fue intenso para las colocaciones de deuda de las provincias.

Por un lado, Córdoba enfrentaba vencimientos por u$s 385,6 millones en 2025 y renovó sus vencimientos con una emisión en julio, con un bono a siete años (PDCAR32) por un total de u$s 725 millones. De ese total, unos u$s 364,3 millones fue para fondearse y un resto de u$s 360,7 millones para recomprar el PDCAR27

Luego de las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires emitió un nuevo bono a 2033 por u$s 600 millones, mientras que Santa Fe salió al mercado con un bono a 2034 por u$s 800 millones.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), consideran que, de cara a 2026, las provincias repetirían un papel relevante en la cuenta financiera.

“Debido a la forma general de los bonos emitidos en la reestructuración 2020 y 2021, los vencimientos ya serán relativamente abultados alcanzando un total de u$s 2400 millones en 2026, es decir, un14% del stock total de deuda provincial, de los cuales el 50% está explicado por CABA y PBA”, detallaron.

Sobre CABA, desde PPi destacaron que obtuvo financiamiento fresco reciente y de Santa Fe indicaron que presenta un cash coverage ratio de 1,9x hasta diciembre de 2026.

Además, resaltaron que PBA aún parece lejos de poder rolear el capital en el mercado, rindiendo una TIR del 12,7%, pero es posible que algunas jurisdicciones como Neuquén, Mendoza y Chubut, que actualmente rinden un solo dígito, o incluso Entre Ríos, que se acerca a hacerlo, puedan aprovechar el contexto, ya sea para destinar mayores recursos a CAPEX o para mejorar el perfil de pagos.

En cuanto a las oportunidades en sub soberanos, desde PPI ven a Santa Fe y Mendoza como créditos conservadores.

“La nueva emisión de Santa Fe a 2034 (SFD34; 8,6% TIR) nos permite alargar duration en la curva provincial, con un crédito sólido que se ubica segundo en nuestro ranking fiscal. Por oto lado, El Mendoza 2029 (PMM29; 9% TIR) es otra alternativa muy atractiva. La provincia es socia vitalicia del top-5 de nuestro ranking fiscal”, dijeron.

Ente los créditos agresivos, desde PPI reslataron al bono más líquido de la Provincia de Buenos Aires (BA37D; 12,7% TIR).

“Es un vehículo agresivo para capturar una compresión del riesgo país que, inevitablemente, se trasladará al universo de créditos provinciales. Si bien la relación riesgo retorno presenta una mayor asimetría al considerar escenarios negativos, como sucede con los soberanos, PBA no debería tener mayores problemas para cumplir con sus pagos en 2026, ya que cuenta con un cash coverage ratio de 1,9x”, dijeron.