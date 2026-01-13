El arranque del 2026 trajo novedades para el dólar, con el debut del programa de compra de reservas del Banco Central (BCRA) y el ajuste de las bandas por inflación.

En base al nuevo esquema de bandas, que toma como referencia para fijar su techo el valor de la inflación de dos meses anteriores, en enero el mismo se fijó un 2,5% por encima del actual.

El cambio modifica la dinámica de expectativas, redefine el rol del tipo de cambio como ancla nominal y plantea un nuevo equilibrio entre dólar, precios y política monetaria de cara a 2026.

¿Qué se espera que pase con el dólar ? El especialista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, analizó el escenario y lanzó su pronóstico para este 2026.

La nueva bomba del Gurú del Blue sobre cuánto va a estar el dólar en 2026: “Menos de...”

“Vamos a seguir con las bandas. El desafío es saber a cuánto va a terminar la banda superior el 31 de diciembre de 2026 ″, planteó el analista en un video publicado en sus redes sociales.

Di Stefano explicó que “si proyectamos la inflación del REM y estimamos una inflacion de 1% hasta fines de agosto, que es alta, la banda superior a fines de 2026 tendría que estar $ 1835 y la banda inferior en $ 790″, por lo que “la mitad de la banda está en $ 1300″.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

“El dólar a fines de 2026 podria estar entre la mitad y el techo de la banda. ¿Puede pasar el techo de la banda? No, porque el gobierno se comprometió a vender dólares para contenerlo", señaló.

En este sentido, pronosticó que “puede haber dos valores para el dólar a fines de 2026: podría estar a $ 1600 si Argentina recibe muchos capitales del exterior y son un éxito las políticas de Javier Milei o podría estar a $ 1700 si hay un cisne negro y el mundo se complica con una crisis en Japón y el hecho de que el Bitcoin caiga”.