"La impresión destruyó el peso argentino y puede hacer lo mismo con el dólar", lapidaria radiografía del economista que más escuchan afuera

El economista español y gestor de fondos de inversión, Daniel Lacalle, advirtió por una eventual pérdida de la confianza del dólar como "moneda de reserva de valor mundial" , traccionado por la "impresión sin límite" de iguales características a las que sufrió el peso argentino.

"Todas las decisiones locas de los gobiernos argentinos ahora son defendidas por políticos de todo Estados Unidos y Europa que a menudo dicen: 'no nos pasará a nosotros' y 'esta vez es diferente'. no es diferente", apuntó en el artículo "How Money Printing Destroyed Argentina and Can Destroy Others" publicado en su sitio web.

Lacalle, quien calificó a la suba de precios como una "verdadera catástrofe" originada por una "política monetaria extractiva y confiscatoria" , explicó el paralelismo entre divisa local y la estadounidense a partir de lo que llamó "la falacia tantas veces repetida de que la impresión masiva de dinero no genera inflación".

"Estados Unidos no tiene este problema... todavía. La confianza en el dólar estadounidense aún no está cayendo, está aumentando y es por eso que se está fortaleciendo en relación con la mayoría de las principales monedas a nivel mundial", inició su crítica. "Sin embargo, la falacia tantas veces repetida que afirmaba que la impresión masiva de dinero no genera inflación terminó abruptamente con el desastre cometido en 2020. Los EE.UU aumento sin precedentes en el gasto público con dinero de nueva creación, y la inflación se disparó vigorosamente" , amplió.

Alerta en Wall Street: la inflación de EE.UU. marcó un nuevo pico y arrastra a los mercados



Colapso de bonos CER: la oposición se despega y advierte que "nada que se diga compite con los hechos"



Con el índice de precios al consumidor argentino que ya sumó una alza interanual del 58% y misma tendencia ratificada este viernes en el indicador norteamericano, con un acumuldo de 8,5%, el economista´insistió en que "la confianza en una moneda como reserva de valor, unidad de medida y medio de pago" como el dólar "puede desaparecer más rápido de lo que imaginan los políticos" .

"El sistema actual de controles y equilibrios en la economía estadounidense y su sistema financiero abierto mantienen vivo al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, pero las nubes se están acumulando. Por un lado, los políticos en los Estados Unidos defienden cada vez más la aplicación de políticas monetarias aún más agresivas para financiar un presupuesto gubernamental inasequible y en aumento. Por otra parte, algunas naciones están comenzando a buscar alternativas al dólar estadounidense para vender productos básicos. Estas son amenazas aún lejanas, pero no deben ser ignoradas", continuó.

En esta línea, finalizó: "El lector puede pensar que Argentina es un ejemplo loco para comparar con Estados Unidos, pero la exageración es deliberada. Basta con mirar la historia de los gobiernos empujando el incentivo para aumentar masivamente el presupuesto financiado por una moneda cada vez menos demandada y los riesgos para el euro o el dólar se vuelven más evidentes".

El dólar blue vuelve a subir y los financieros alcanzan su valor más alto en cuatro meses



Los dólares financieros se dispararon: cómo impactará en el blue