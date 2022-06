Colapso de bonos CER: la oposición se despega y advierte que "nada que se diga compite con los hechos"

El colapso de la deuda atada a la inflación sumó este viernes un nuevo capítulo. Luego de las versiones que indicaban que referentes de la oposición analizaban alertar a inversores por la sostenibilidad del festival de bonos CER, y que ello habría dado inicio al selloff, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza negó dicha hipótesis y subrayó que "ninguna declaración puede competir con los hechos" y que " la solvencia fiscal y financiera depende de lo que haga el Gobierno en funciones ".

"Me dicen que me atribuyen conjeturas sobre el tratamiento de la deuda en pesos en un eventual futuro gobierno. Falsas. Porque a un año y medio se desconoce la herencia y la solvencia fiscal y financiera depende de lo que haga el Gobierno en funciones, no el anterior ni el próximo ", marcó Lacunza en redes sociales.

La incertidumbre respecto de la sostenibilidad de la deuda en pesos cobró fuerza en las últimas horas. Ante ese escenario, inversores comenzaron a especular con un posible nuevo reperfilamiento que llevó a un retiro masivo de fondos y rescates de títulos que ajustan por CER.

Pero además de negar las versiones que colocaban a referentes de la oposición detrás del inicio de la venta masiva de títulos que ajustan por inflación, el último ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri contraatacó al marcar que " ninguna declaración, ni en on ni en off, ni en privado ni en público, de ningún funcionario o referente de la oposición, puede competir con los hechos ".

Al respecto, recordó que en los primeros cinco meses del año, con déficit inicial de 3% PBI e inflación trimestral anualizada orillando el 100%, el gasto crece 13% arriba de la inflación y los ingresos 2% . "O sea, brecha fiscal divergente, origen de deuda futura", resumió.