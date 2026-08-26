La deuda de EEUU superó los u$s 40 billones: qué puede pasar con el dólar, los bonos y las acciones
La aceleración del endeudamiento y el aumento del costo de los intereses presionan las tasas de largo plazo. Los expertos explican cuándo el problema fiscal podría comenzar a modificar las carteras globales.
La aceleración del endeudamiento y el aumento del costo de los intereses presionan las tasas de largo plazo. Los expertos explican cuándo el problema fiscal podría comenzar a modificar las carteras globales.