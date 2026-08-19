En la actualidad, el interés por la numismática en México ha alcanzado niveles significativamente altos, impulsado por una combinación de factores culturales, históricos y económicos. Los coleccionistas no solo se dedican a adquirir piezas únicas, sino que también buscan comprender el contexto y el significado de estas en la historia.

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coleccionistas mexicanos

billetes y monedas especiales

símbolos conmemorativos

moneda antigua de 20 centavos

valuada en 3,000,000 de pesos

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¿Qué moneda antigua de 20 centavos puede valer hasta 3,000,000 de pesos?

Respecto a su composición, es relevante señalar que fue elaborada con cobre en un 95%, por zinc en un 4% y en una pequeña proporción del 1% con estaño. Posiblemente, el carácter artesanal de esta pieza, similar a las que existían en épocas previas en el territorio, contribuye a que su valor de venta se estipule en cifras elevadas.

El ejemplar en cuestión es conocido como la “moneda olvidada” de 20 centavos de 1943, año en que el Banco de México la puso en circulación. Con el transcurso del tiempo, esta moneda ha adquirido el estatus de objeto de deseo entre coleccionistas a nivel nacional.

En el reverso de la moneda puede apreciarse el Escudo Nacional en relieve, junto a la emblemática inscripción “Estados Unidos Mexicanos”, lo cual evoca tanto la identidad como la soberanía de la nación. Por otro lado, el anverso de la moneda exhibe dos representaciones significativas: por un lado, el Volcán Popocatépetl, representativa de Iztaccíhuatl; y por otro, la Pirámide del Sol de Teotihuacán.

¿Por qué esta moneda de 20 centavos de 1943 es tan valiosa?

Como se ha mencionado anteriormente, el aspecto más significativo que los coleccionistas tienen en cuenta es el estado de conservación de cada elemento adquirido. Este factor es directamente proporcional al valor asignado tanto a las monedas como a los billetes.

Por esta moneda de 20 centavos, se han llegado a solicitar hasta 3,000,000 de pesos en el mercado de la numismática. Este fenómeno puede atribuirse a diversas razones que impactan el valor económico y simbólico de estas piezas, tales como su belleza visual o su antigüedad.