Entre todas las obligaciones fiscales de Estados Unidos, hay una cuyas multas figuran entre las más severas de todo el sistema legal del país, y que a la vez es una de las más desconocidas: el FBAR. Se trata del reporte obligatorio de las cuentas bancarias en el extranjero, y no presentarlo puede costar desde miles de dólares por un simple olvido hasta la mitad del saldo de la cuenta, o más, en los casos más graves.

Qué es el Formulario 114 y quiénes deben presentarlo

El FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts) es el Formulario 114 de FinCEN, una declaración que se presenta ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro. Un detalle importante: no se presenta con la declaración de impuestos ni ante el IRS, sino de forma separada y electrónica.

La obligación alcanza a las llamadas “personas estadounidenses”, una categoría más amplia de lo que muchos creen: ciudadanos estadounidenses (vivan donde vivan), residentes permanentes (green card) y extranjeros residentes, además de ciertas empresas.

El requisito se activa cuando la persona tuvo un interés financiero o autoridad de firma sobre una o más cuentas en el extranjero cuyo valor combinado superó los 10.000 dólares en cualquier momento del año. Un punto clave: ese umbral es sobre el total de todas las cuentas sumadas, no por cuenta. Y aplica incluso si solo se tiene autoridad de firma sin ser el dueño del dinero.

No declarar el FBAR puede costar hasta 16.536 dólares por error o el 50% del saldo de la cuenta si es intencional. (foto: El Cronista).

Las multas más DURAS de todo el sistema legal estadounidense

Acá está lo que hace del FBAR un caso extremo. Las sanciones se dividen en dos grandes categorías según si el incumplimiento fue un error o fue deliberado.

Violación no intencional (non-willful):

Ocurre cuando la persona no declaró por negligencia, desconocimiento o un error honesto. Para 2026, la multa es de hasta 16.536 dólares por reporte (monto ajustado por inflación). Gracias a un fallo de la Corte Suprema de 2023 (Bittner v. United States), esta multa se aplica por reporte anual no presentado, y no por cada cuenta, lo que la volvió algo menos gravosa que antes.

Violación intencional (willful):

Ocurre cuando el IRS determina que la persona conocía la obligación y aun así no la cumplió, o intentó ocultar las cuentas. Acá la multa es la mayor entre 165.353 dólares o el 50% del saldo de la cuenta, y se aplica por cuenta y por año. Es decir, puede llegar a superar el propio saldo de la cuenta.