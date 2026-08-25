En 1865 naufragó un barco de vapor en un río: 103 años después, encontraron un tesoro intacto en su interior.

En abril de 1865, el barco de vapor Bertrand avanzaba por el río Misuri rumbo a los territorios mineros de Montana cuando un obstáculo oculto bajo el agua provocó el desastre. La embarcación golpeó un tronco sumergido, comenzó a llenarse de agua y terminó desapareciendo bajo la superficie.

El accidente no dejó víctimas entre quienes viajaban a bordo, pero sí sepultó una enorme cantidad de mercancías destinadas a los pobladores de una región que atravesaba el auge de la fiebre del oro. El cargamento permaneció olvidado durante 103 años, cubierto por varios metros de sedimentos que actuaron como una inesperada cámara de conservación.

En 1968, dos investigadores, Sam Corbino y Jesse Pursell, lograron localizar los restos mediante documentos históricos y un magnetómetro capaz de identificar grandes concentraciones metálicas. El hallazgo se produjo en el actual DeSoto National Wildlife Refuge, en un sector que correspondía a un antiguo recorrido del río.

El hallazgo que permitió recuperar miles de objetos

Las tareas de excavación se extendieron hasta 1969 y permitieron sacar a la superficie más de 250.000 piezas. La magnitud de la colección convirtió al Bertrand en uno de los descubrimientos arqueológicos más destacados de Estados Unidos.

Las tareas de excavación se extendieron hasta 1969 y permitieron sacar a la superficie más de 250.000 piezas. Imagen creada con ChatGPT

El cargamento estaba compuesto por productos destinados a comerciantes, mineros y habitantes de los nuevos asentamientos. Entre los restos aparecieron herramientas, materiales para construir, prendas de vestir, medicamentos, utensilios, alimentos conservados y equipamiento utilizado en las explotaciones mineras.

Una carga que sobrevivió más de un siglo bajo el barro

Las condiciones en las que quedó atrapado el barco resultaron determinantes para preservar buena parte de las mercancías. Algunas botellas todavía mantenían su contenido, mientras determinados productos de goma conservaron una flexibilidad inesperada después de décadas enterrados.

También fueron recuperadas botellas de bebidas alcohólicas y miel, además de frutas en conserva, ostras y pepinillos. El conjunto permite observar no solo qué productos circulaban por la frontera, sino también qué necesitaban los habitantes de aquellos territorios en plena expansión.

El Bertrand se convirtió en una cápsula del siglo XIX

La importancia del descubrimiento va más allá de la cantidad de objetos recuperados. El contenido del barco quedó detenido en el tiempo y ofrece una representación excepcional del comercio, las costumbres y las necesidades cotidianas de Estados Unidos en 1865.

La colección permanece vinculada al DeSoto National Wildlife Refuge, donde una parte puede ser contemplada por los visitantes. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos considera al conjunto una de las cápsulas de cultura material del siglo XIX mejor conservadas, gracias a la forma en que el sedimento protegió la carga durante más de cien años.