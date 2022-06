La crisis le llegó a Warren Buffett: la pérdida multimillonaria que tuvo desde que arrancó 2022

Warren Buffett es considerado por muchos como uno de los mejores inversores de la historia. Su astucia financiera consiguió que Berkshire Hathaway pasara de ser una empresa del mundo textil a la séptima empresa con mayor valorización de mercado, tan solo por detrás de gigantes como Apple, Google, Amazon y Tesla .

Sin embargo, la coyuntura de los últimos meses, signada por las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania y los temblores macroeconómicos de Estados Unidos y las principales economías mundiales, hizo que el mercado de activos financieros se viera perjudicado considerablemente. Los papeles ostentados por la compañía de Buffett no fueron la excepción.

Gestionar el miedo: los 5 consejos de Warren Buffett para invertir en tiempos de incertidumbre



La millonaria cifra que se pagó en una subasta por un almuerzo con Warren Buffet



Como resultado, el índice S&P 500 marca una disminución de 18% en lo que va del año, siendo las empresas cíclicas como las tecnológicas las más perjudicadas.

LA GRANDES PÉRDIDAS DE WARREN BUFFETT DURANTE EL 2022

La cartera de activos de Berkshire Hathaway tiene una valoración de u$s 300 mil millones . Sin embargo, en los últimos meses sufrió una caída de más de u$s 50.000 millones, explicada principalmente por la senda bajista de acciones como Apple, Bank of América y American Express.

La empresa de Warren Buffett posee más de un tercio de sus tenencias en papeles de Apple, que disminuyó su cotización alrededor de 18%, similar a lo marcado por el S&P 500, lo que produjo una pérdida de u$s 30.000 millones.

La composición de la cartera de Berkshire Hathaway.

Otra de las pérdidas significativas que sufrió en el último tiempo fue producto de la desvalorización de Bank of America, el segundo activo más significativo de la cartera de Berkshire. La caída de 20% significó un daño de u$s10.000.

EL TOP 10 DE ACCIONES DE BERKSHIRE HATHAWAY:

Apple Bank of America Coca-Cola Chevron American Express Kraft Heinz Occidental Petroleum Moody's US Bancorp Activision Blizzard

El consejo de Warren Buffett para pequeños ahorristas: hay un solo método infalible que le gana a la inflación

Las expectativas y el temor por la inflación en Estados Unidos se acrecientan con el paso de los días y la Reserva Federal (FED) subió 50 puntos básicos la tasa de interés y convalidó, así, el alza más agresiva en 22 años para luchar contra la suba generalizada de precios. Mientras tanto, pequeños inversores y ahorristas buscan herramientas efectivas para poder resguardar sus activos e inversiones.

Warren Buffett, marcó en la última junta de accionistas de Berkshire Hathaway del pasado sábado que descree que haya un instrumento específico capaz de ser efectivo ante un escenario como el actual.

Para Buffett, las habilidades, a diferencia de las estrategias específicas, son un método infalible que otorgan cobertura ante escenarios inflacionarios. "Si tienes una habilidad que está en demanda, permanecerá en demanda sin importar el valor del dólar", afirmó.

Mantener la estrategia de inversión a pesar de la alta inflación es un consejo similar al que compartió Buffett en 2009 al final de la Gran Recesión, cuando dijo: "Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo", dijo años atrás.