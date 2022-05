La Fed subió fuerte la tasa para frenar la escalada de la inflación y anticipó más aumentos

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió 50 puntos básicos la tasa de interés y así convalidó el alza más agresiva en 22 años para luchar contra la inflación.

Preocupación de la Fed: "La inflación debe estar en el centro", dijo Jerome Powell



Cosentino: "El financiamiento en UVA es una linda opción tanto para el emisor como el inversor"



En el centro de la escena está la inflación, que en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel en 40 años. Por este motivo, la Fed no se contentó sólo con el alza de tasas, que es considerada "rara" en el mercado dado que desde el 2000 que no veía un alza de tal magnitud, sino que también dijo que empezará a recortar sus posiciones en bonos el mes próximo.

Suba de tasas: qué dijo la fed



En una decisión unánime, el banco central estadounidense fijó su tasa de interés objetivo de los fondos federales entre el 0,75% y el 1%, y es probable que haya nuevas alzas de los costos de endeudamiento de igual magnitud.

En la conferencia de prensa posterior al anuncio, el presidente de la Fed Jerome Powell dijo que las autoridades del banco central no están considerando "activamente" un alza de la tasa de 0,75 puntos básicos en las próximas reuniones de política monetaria.



"Un incremento de 75 puntos básicos no es algo que el comité esté considerando activamente", afirmó Powell en respuesta a una pregunta en una conferencia de prensa posterior a la última reunión de la Fed, en la que se señaló que habría más aumentos.



A pesar de la caída del PBI en los tres primeros meses del año, "el gasto de los hogares y la inversión fija de las empresas siguen siendo fuertes. Los aumentos de empleo han sido robustos", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto en un comunicado al final de su reunión de dos días.



La inflación "sigue siendo elevada", con la guerra en Ucrania y los nuevos confinamientos por coronavirus en China amenazando con mantener la presión alta, dijo. "El Comité está muy atento a los riesgos de inflación", agregó.



El comunicado dijo que el balance de la Fed, que se disparó hasta cerca de 9 billones de dólares por las ayudas durante la pandemia del COVID-19, podría reducirse en u$s 47.500 millones en junio, julio y agosto, y en u$s 95.000 millones en septiembre.

Inflación, en su nivel más alto en 40 años

El mercado estimaba que la entidad que preside Jerome Powell iba a incrementar la tasa en 50 puntos básicos. La probabilidad implícita de ver una suba de esta magnitud en la reunión de hoy era del 98%. El 2% restante estaba asignado a un alza de 75 puntos básicos en la tasa.

La inflación está en el centro de la escena en Estados Unidos y los esfuerzos del Banco Central norteamericano van en ese sentido.

En este línea, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que la Reserva Federal deberá ser "hábil" y "también afortunada" para guiar a la economía hacia un aterrizaje suave mientras el banco central combate la inflación que se encuentra en un nivel demasiado alto.



En declaraciones en una conferencia del Wall Street Journal pocas horas antes del anuncio de la Fed, Yellen afirmó que tiene una gran confianza en la salud actual de la economía estadounidense, pero l a inflación, actualmente la más alta en cuatro décadas, es un problema y es primordialmente trabajo de la Fed reducirla.







Suba de tasas: impacto en Argentina

La amenaza para los mercados emergentes en general y para la Argentina en particular es que los capitales vean atractivo regresar a Estados Unidos ante el aumento en la tasas de interés del mercado, en lo que se denomina fly to quality.

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite