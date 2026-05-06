El 5 de mayo, la jueza Loretta Preska autorizó a Burford Capital a que pueda utilizar toda la documentación y evidencia reunida durante el juicio en Nueva York para presentarla ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Si bien la medida es un detalle técnico, podría llegar a tener ciertas consecuencias. Sebastián Maril, economista especializado en litigios soberanos argentinos habló con El Cronista y explicó que, si bien la decisión “es menos importante de lo que todo el mundo está mostrando, sí es importante en términos procesales para lo que se viene en los próximos meses”. Entre 2020 y 2022, el juicio pasó por lo que en Estados Unidos se llama el discovery: la etapa en que las partes presentan toda la información que van a usar como prueba. Los demandantes buscaban probar que YPF actuaba como brazo del Estado. Allí, Argentina entregó más de 10.000 unidades documentales. Parte de esa información quedó bajo confidencialidad. Solo podían usarla quienes participaban del juicio original, y estaba prohibido llevarla a otros procesos. Incluso se había acordado destruir ciertos documentos una vez utilizados. “No sabemos qué hay adentro de esa información, pero por ejemplo sabemos que el testimonio de la familia Eskenazi, durante las famosas declaratorias juradas, es confidencial”, precisó Maril. Lo que Preska cambió ahora es que, a pesar de que la información sigue siendo confidencial para el público, ahora Burford Capital puede llevarla al CIADI. “Burford pidió que pueda ser utilizada en el CIADI, con lo que refuerza sus argumentos. No sé qué información van a pedir, nadie sabe. Solamente el Gobierno y los demandantes saben”, dijo Maril. El economista también aclaró cómo funciona ese mecanismo de confidencialidad: “Mucha de esa información, ambas partes prefieren que se mantenga confidencial, es decir, que no esté al acceso del público y solamente esté disponible para las partes que pertenecen al juicio. Se solicita mediante pedido y el juez puede aprobarlo o no. Muchas veces hay información que una parte pide que se mantenga confidencial y la otra dice ‘no, yo quiero que esto sea público’, y viceversa”. Vale aclarar que entre la documentación solicitada durante el discovery había correos y conversaciones del exministro Sergio Massa y del actual ministro Luis Caputo. En este caso, la defensa argentina se opuso a entregar ese material. Argentina podría llegar a apelar la decisión de Preska, pero Maril considera que esto no tendría mucho sentido hacerlo ya que para él “no amerita una apelación, porque conlleva un gran costo administrativo”. De todas formas, no descarta que el Gobierno lo haga. “No descarto que Argentina apele. No lo descarto en absoluto, porque es una orden judicial y toda orden judicial en Estados Unidos puede ser apelable”, precisó. En el caso de que apele, hay dos razones por las que podría hacerlo: una es ganar tiempo y retrasar el inicio del proceso en el CIADI; la otra es que haya información en ese discovery que le resulte inconveniente para Argentina. “El país podría decir, ‘apelo primero para patear la pelota y para demorar la demanda del CIADI, o apelo porque la información metida ahí puede ser que sea jorobada para Argentina”, explicó Maril. Y agregó con respecto a qué debe tener en cuenta Argentina a la hora de tomar la decisión: “En base a esa información Argentina perdió el juicio en la Corte Preska”. En la Corte de Nueva York se juzgó si Argentina incumplió un contrato: específicamente, si debió hacer una Oferta Pública de Adquisición cuando expropió YPF en 2012. En el CIADI se va a analizar otra cosa: si el Estado argentino violó el Tratado Bilateral de Inversión firmado con España en 1991, que garantiza a los inversores extranjeros un trato justo y una compensación plena en caso de expropiación. Maril lo explica en tanto que “el CIADI es un bicho diferente”. Es un foro de arbitraje donde los países miembro (Argentina, España y Estados Unidos entre ellos) se comprometieron a resolver disputas con inversores según los tratados que firmaron “Hay que ver qué violaciones comerciales, qué tratados comerciales se violaron para presentar la demanda”, señaló. Así, lo que el tribunal de Nueva York decidió no obliga al CIADI: cada foro tiene su propia lógica. En lo inmediato, la autorización de Preska le ahorra a Burford Capital el trabajo de recolectar evidencia desde cero. Eso acelera el inicio del proceso en el CIADI y le da al fondo una ventaja en los tiempos. En el mediano plazo, un caso en el CIADI puede tardar entre cinco y ocho años en resolverse. Argentina tiene experiencia en ese tribunal (fue el país con más demandas abiertas en su historia) aunque no precisamente con fin positivo, ya que muchas de esas causas terminaron en fallos desfavorables. Por lo tanto, la decisión de Preska no modifica el resultado del juicio de Nueva York ni hace pública la información confidencial. Lo que hace es habilitar un nuevo proceso, con evidencia ya lista, que de demandar a la Argentina podría llevar años.