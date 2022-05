Qué oculta Warren Buffett en su último balance

Berkshire Hathaway es una empresa especial. Tiene una gran parte de capital que invierte en acciones, pero también es un conglomerado empresarial que comercializa productos financieros, de consumo, materiales de construcción, seguros, entre otros.



Al hablar de esta empresa no se puede dejar de nombrar a Warren Buffett, el legendario inversor que tomó el control en 1965. Desde allí, comenzó a comprar diversas compañías de todo tipo.

Este era el portafolio de Berkshire Hathaway a fines del año pasado:

¿Por qué es tan famosa Berkshire Hathaway? Básicamente por la obra de Warren Buffett y su gran astucia para los mercados financieros. No por nada es considerado uno de los mejores inversores de toda la historia .

Veamos la performance de USD 100 invertidos en 1969 en la compañía de Warren Buffet y su comparación contra el S&P 500, hasta el 2021:

Es innegable la gran capacidad de Warren Buffett para superar el rendimiento del mercado.

Inflación y bitcoin

En la reunión de accionistas, Buffett habló duramente de la inflación, adjudicando que engaña a todo el mundo. Afirmó que estafa al que guarda dinero en el colchón y al inversor de bonos .

Sostuvo que la inflación eleva la capacidad de capital requerido por las empresas, y que subir los precios para mantener los márgenes no es una tarea simple. Además, dijo que los estímulos monetarios fueron los artífices de este flagelo .

El bitcoin, por su parte, no quedó exento de las críticas. Afirmó que no sabe si subirá o bajará, pero que no tiene valor porque no produce nada. Como si fuera poco, declaró que no pagaría ni USD 25 por todos los bitcoins del mundo .

Balance reciente

El lunes 2 de mayo, Berkshire Hathaway presentó su balance trimestral y los resultados no fueron muy positivos.

La compañía reportó ventas por USD 68.800M, apenas un 2% inferior al año anterior . Esta cifra representa las ventas de las empresas subsidiarias operativas y la ganancia/pérdida antes de impuestos por sus inversiones en otras compañías.

Las ganancias totales fueron mayores a las esperadas, pero disminuyeron más de un 50% en comparación al año anterior.

¿Cómo se desglosan estas ganancias totales?

Por un lado, en cuanto a las inversiones en otras compañías, en el primer trimestre de 2022 sus resultados no fueron buenos. Berkshire Hathaway recibió un duro golpe, en línea con la caída generalizada del mercado. Perdió más de USD 1.500M en el trimestre , sobre un portafolio que, al cierre del 2021, tenía un valor de USD 330.000M.

Por otro lado, las ganancias que abarcan los negocios propios del conglomerado, tales como seguros, ferrocarriles y servicios públicos, pudieron tener un leve incremento del 0,3%, en torno a los USD 7.000M.

El sector de seguros tuvo una brutal caída, del orden del 90%. Pero se compensó con el crecimiento en el resto de los sectores. El de ferrocarriles mejoró un 9,6%; los servicios públicos y energía aumentaron un 6,7%; la manufactura y el comercio minorista crecieron un 15,5%.

Algo destacable es el monto que destinó a la compra de acciones, dejando así el nivel más bajo en efectivo y equivalentes desde 2018. Fueron más de USD 50.000M, entre los que se incluyen petroleras como Chevron y Occidental Petroleum, Activision Blizzard (videojuegos) y Alleghany (seguros).

Warren Buffett sigue dominando como nadie sus inversiones. En un año donde el S&P acumula una caída del orden del 12%, las acciones de su empresa ostentan una suba de casi el 8% . Chapeau.

Aunque no hay que olvidar que una caída violenta del mercado no dejaría exenta a Berkshire Hathaway. La empresa de Warren Buffett ya ha sufrido correcciones violentas en 1987 (-37%), 1989-1990 (-37%), 1998-2000 (-49%) y 2007-2009 (-51%). Como siempre, a invertir con cuidado.