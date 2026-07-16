Este jueves, 16 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6335 (Pajarito).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 16 de julio
|1°
|6335
|11°
|3620
|2°
|0194
|12°
|2537
|3°
|6035
|13°
|2493
|4°
|0445
|14°
|2037
|5°
|3617
|15°
|4513
|6°
|3517
|16°
|8853
|7°
|0494
|17°
|5243
|8°
|8882
|18°
|4103
|9°
|8987
|19°
|7584
|10°
|1976
|20°
|4391
¿Qué significa soñar con Pajarito?
Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes de tu intuición y deseos de libertad. Invita a ver tus asuntos con ligereza y una perspectiva más amplia.
Si el pajarito canta y vuela, augura buenas noticias; si está herido o enjaulado, indica bloqueos o miedo a expresarte. El color y el entorno afinan el significado.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.