Este jueves, 16 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6335 (Pajarito).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 16 de julio

1° 6335 11° 3620 2° 0194 12° 2537 3° 6035 13° 2493 4° 0445 14° 2037 5° 3617 15° 4513 6° 3517 16° 8853 7° 0494 17° 5243 8° 8882 18° 4103 9° 8987 19° 7584 10° 1976 20° 4391

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes de tu intuición y deseos de libertad. Invita a ver tus asuntos con ligereza y una perspectiva más amplia.

Si el pajarito canta y vuela, augura buenas noticias; si está herido o enjaulado, indica bloqueos o miedo a expresarte. El color y el entorno afinan el significado.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: